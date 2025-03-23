https://ria.ru/20250323/iran-2006797837.html

В Иране предостерегли Запад от давления по ядерному вопросу

В Иране предостерегли Запад от давления по ядерному вопросу - РИА Новости, 23.03.2025

В Иране предостерегли Запад от давления по ядерному вопросу

Отчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) показали, что Тегеран выполняет свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:42:00+03:00

2025-03-23T16:42:00+03:00

2025-03-23T16:42:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

бехруз камалванди

али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Отчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) показали, что Тегеран выполняет свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, или ядерной сделке), Иран надеется, что страны Запада осознали, что давление на исламскую республику не только неэффективно, но и может возыметь обратный результат, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. "Пятнадцать отчетов МАГАТЭ... показали, что Иран выполняет свои обязательства (по СВПД - ред.). Исламская Республика Иран стойко и твердо отстаивает свои права. Мы надеемся, что западные страны, неоднократно подвергавшие Иран испытаниям, осознали, что давление на Исламскую Республику Иран неэффективно и, весьма возможно, возымеет обратный результат", - приводит его слова официальный сайт правительства Ирана. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250323/delo-2006764504.html

иран

сша

тегеран (город)

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, бехруз камалванди, али хаменеи, магатэ