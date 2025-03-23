https://ria.ru/20250323/inomarka-2006794022.html

В Ленинградской области "мстители" в балаклавах разбили окна в BMW

В Ленинградской области "мстители" в балаклавах разбили окна в BMW - РИА Новости, 23.03.2025

В Ленинградской области "мстители" в балаклавах разбили окна в BMW

Жители Ленинградской области в балаклавах разбили окна в BMW, c водителем которого накануне не поделили дорогу, их задержали, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:14:00+03:00

2025-03-23T16:14:00+03:00

2025-03-23T16:20:00+03:00

происшествия

всеволожский район

ленинградская область

всеволожск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006794476_0:286:960:826_1920x0_80_0_0_d82baddc8e32596afff9edade442ee48.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Жители Ленинградской области в балаклавах разбили окна в BMW, c водителем которого накануне не поделили дорогу, их задержали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в ночь на субботу в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился житель Всеволожска, который рассказал, что неизвестные повредили его BMW. "Полицейские установили, что в 00.50 22 марта во дворе дома 44 корпус 2 по Колтушскому шоссе трое неизвестных в балаклавах разбили окна в иномарке заявителя... В кратчайшие сроки сотрудники петербургского главка совместно с оперативниками угрозыска Всеволожского района установили личности злоумышленников и задержали их", – говорится в сообщении.Как отмечают в ГУМВД, трое жителей Ленобласти, по предварительным данным, решили отомстить оппоненту после дорожного конфликта, который произошел днем раньше. Двое из них задержаны, третий допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу об умышленном повреждении имущества.

https://rsport.ria.ru/20250210/nugumanova-1998424341.html

всеволожский район

ленинградская область

всеволожск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, всеволожский район, ленинградская область, всеволожск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)