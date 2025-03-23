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В Ленинградской области "мстители" в балаклавах разбили окна в BMW - РИА Новости, 23.03.2025
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16:14 23.03.2025 (обновлено: 16:20 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/inomarka-2006794022.html
В Ленинградской области "мстители" в балаклавах разбили окна в BMW
В Ленинградской области "мстители" в балаклавах разбили окна в BMW - РИА Новости, 23.03.2025
В Ленинградской области "мстители" в балаклавах разбили окна в BMW
Жители Ленинградской области в балаклавах разбили окна в BMW, c водителем которого накануне не поделили дорогу, их задержали, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T16:14:00+03:00
2025-03-23T16:20:00+03:00
происшествия
всеволожский район
ленинградская область
всеволожск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Жители Ленинградской области в балаклавах разбили окна в BMW, c водителем которого накануне не поделили дорогу, их задержали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в ночь на субботу в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился житель Всеволожска, который рассказал, что неизвестные повредили его BMW. "Полицейские установили, что в 00.50 22 марта во дворе дома 44 корпус 2 по Колтушскому шоссе трое неизвестных в балаклавах разбили окна в иномарке заявителя... В кратчайшие сроки сотрудники петербургского главка совместно с оперативниками угрозыска Всеволожского района установили личности злоумышленников и задержали их", – говорится в сообщении.Как отмечают в ГУМВД, трое жителей Ленобласти, по предварительным данным, решили отомстить оппоненту после дорожного конфликта, который произошел днем раньше. Двое из них задержаны, третий допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу об умышленном повреждении имущества.
https://rsport.ria.ru/20250210/nugumanova-1998424341.html
всеволожский район
ленинградская область
всеволожск
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происшествия, всеволожский район, ленинградская область, всеволожск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Всеволожский район, Ленинградская область, Всеволожск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области "мстители" в балаклавах разбили окна в BMW

В Ленинградской области задержали мужчин, разбивших окна в BMW после ссоры

© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиЖитель Ленинградской области, задержанный за повреждение автомобиля BMW
Житель Ленинградской области, задержанный за повреждение автомобиля BMW - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Житель Ленинградской области, задержанный за повреждение автомобиля BMW
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Жители Ленинградской области в балаклавах разбили окна в BMW, c водителем которого накануне не поделили дорогу, их задержали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в ночь на субботу в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился житель Всеволожска, который рассказал, что неизвестные повредили его BMW.
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиЖитель Ленинградской области, задержанный за повреждение автомобиля BMW
Житель Ленинградской области, задержанный за повреждение автомобиля BMW - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Житель Ленинградской области, задержанный за повреждение автомобиля BMW
"Полицейские установили, что в 00.50 22 марта во дворе дома 44 корпус 2 по Колтушскому шоссе трое неизвестных в балаклавах разбили окна в иномарке заявителя... В кратчайшие сроки сотрудники петербургского главка совместно с оперативниками угрозыска Всеволожского района установили личности злоумышленников и задержали их", – говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, трое жителей Ленобласти, по предварительным данным, решили отомстить оппоненту после дорожного конфликта, который произошел днем раньше.
Двое из них задержаны, третий допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу об умышленном повреждении имущества.
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ПроисшествияВсеволожский районЛенинградская областьВсеволожскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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