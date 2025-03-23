https://ria.ru/20250323/gubernatorstvo-2006804915.html

Губернаторство Стамбула изберет заммэра на фоне ареста Имамоглу

Губернаторство Стамбула изберет заммэра на фоне ареста Имамоглу - РИА Новости, 23.03.2025

Губернаторство Стамбула изберет заммэра на фоне ареста Имамоглу

Губернаторство Стамбула рассмотрит 26 марта кандидатуру заместителя мэра на место арестованного мэра города Экрема Имамоглу, временно отстраненного от должности РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T18:03:00+03:00

2025-03-23T18:03:00+03:00

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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Губернаторство Стамбула рассмотрит 26 марта кандидатуру заместителя мэра на место арестованного мэра города Экрема Имамоглу, временно отстраненного от должности из-за продолжающегося судебного разбирательства. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, писала газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать отклонение судом прошения об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Окончательное решение может вынести только Конституционный суд. МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра. "В связи с временным отстранением мэра муниципалитета Стамбула Экрема Имамоглу и мэра муниципалитета Бейликдюзю Мехмета Мурата Чалыка от исполнения своих обязанностей Министерством внутренних дел, в соответствии с положениями статьи 45 Муниципального закона № 5393, наш губернаторский совет счел целесообразным, чтобы муниципальные собрания муниципалитета Стамбула и Бейликдюзю собрались в 13.00 в среду, 26.03.2025, в зале заседания собрания муниципалитета Стамбула и в 09.00 в среду, 26.03.2025, в зале заседания собрания муниципалитета Бейликдюзю для выборов заместителя мэра", - говорится в заявлении губернаторства.

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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу