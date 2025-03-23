Губернаторство Стамбула изберет заммэра на фоне ареста Имамоглу
Губернатор Стамбула 26 марта рассмотрит кандидатуру заммэра на место Имамоглу
Турецкий флаг. Архивное фото
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Губернаторство Стамбула рассмотрит 26 марта кандидатуру заместителя мэра на место арестованного мэра города Экрема Имамоглу, временно отстраненного от должности из-за продолжающегося судебного разбирательства.
Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, писала газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать отклонение судом прошения об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Окончательное решение может вынести только Конституционный суд. МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра.
"В связи с временным отстранением мэра муниципалитета Стамбула Экрема Имамоглу и мэра муниципалитета Бейликдюзю Мехмета Мурата Чалыка от исполнения своих обязанностей Министерством внутренних дел, в соответствии с положениями статьи 45 Муниципального закона № 5393, наш губернаторский совет счел целесообразным, чтобы муниципальные собрания муниципалитета Стамбула и Бейликдюзю собрались в 13.00 в среду, 26.03.2025, в зале заседания собрания муниципалитета Стамбула и в 09.00 в среду, 26.03.2025, в зале заседания собрания муниципалитета Бейликдюзю для выборов заместителя мэра", - говорится в заявлении губернаторства.