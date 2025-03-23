Рейтинг@Mail.ru
Губернаторство Стамбула изберет заммэра на фоне ареста Имамоглу - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/gubernatorstvo-2006804915.html
Губернаторство Стамбула изберет заммэра на фоне ареста Имамоглу
Губернаторство Стамбула изберет заммэра на фоне ареста Имамоглу - РИА Новости, 23.03.2025
Губернаторство Стамбула изберет заммэра на фоне ареста Имамоглу
Губернаторство Стамбула рассмотрит 26 марта кандидатуру заместителя мэра на место арестованного мэра города Экрема Имамоглу, временно отстраненного от должности РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T18:03:00+03:00
2025-03-23T18:03:00+03:00
в мире
стамбул
турция
экрем имамоглу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129707/51/1297075127_0:63:1025:639_1920x0_80_0_0_be1fe9e56fd0a874c249eb9beffb221c.jpg
АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Губернаторство Стамбула рассмотрит 26 марта кандидатуру заместителя мэра на место арестованного мэра города Экрема Имамоглу, временно отстраненного от должности из-за продолжающегося судебного разбирательства. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, писала газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать отклонение судом прошения об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Окончательное решение может вынести только Конституционный суд. МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра. "В связи с временным отстранением мэра муниципалитета Стамбула Экрема Имамоглу и мэра муниципалитета Бейликдюзю Мехмета Мурата Чалыка от исполнения своих обязанностей Министерством внутренних дел, в соответствии с положениями статьи 45 Муниципального закона № 5393, наш губернаторский совет счел целесообразным, чтобы муниципальные собрания муниципалитета Стамбула и Бейликдюзю собрались в 13.00 в среду, 26.03.2025, в зале заседания собрания муниципалитета Стамбула и в 09.00 в среду, 26.03.2025, в зале заседания собрания муниципалитета Бейликдюзю для выборов заместителя мэра", - говорится в заявлении губернаторства.
https://ria.ru/20250323/sistema-2006787725.html
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129707/51/1297075127_0:0:909:681_1920x0_80_0_0_5cd95f3ba92d7b9887e0b05b3a7e8669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу
В мире, Стамбул, Турция, Экрем Имамоглу
Губернаторство Стамбула изберет заммэра на фоне ареста Имамоглу

Губернатор Стамбула 26 марта рассмотрит кандидатуру заммэра на место Имамоглу

© Flickr / KLMirceaТурецкий флаг
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Flickr / KLMircea
Турецкий флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Губернаторство Стамбула рассмотрит 26 марта кандидатуру заместителя мэра на место арестованного мэра города Экрема Имамоглу, временно отстраненного от должности из-за продолжающегося судебного разбирательства.
Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, писала газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать отклонение судом прошения об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Окончательное решение может вынести только Конституционный суд. МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра.
"В связи с временным отстранением мэра муниципалитета Стамбула Экрема Имамоглу и мэра муниципалитета Бейликдюзю Мехмета Мурата Чалыка от исполнения своих обязанностей Министерством внутренних дел, в соответствии с положениями статьи 45 Муниципального закона № 5393, наш губернаторский совет счел целесообразным, чтобы муниципальные собрания муниципалитета Стамбула и Бейликдюзю собрались в 13.00 в среду, 26.03.2025, в зале заседания собрания муниципалитета Стамбула и в 09.00 в среду, 26.03.2025, в зале заседания собрания муниципалитета Бейликдюзю для выборов заместителя мэра", - говорится в заявлении губернаторства.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Мэр Анкары раскритиковал судебную систему Турции после ареста Имамоглу
Вчера, 15:45
 
В миреСтамбулТурцияЭкрем Имамоглу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала