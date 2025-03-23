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СМИ: США депортировали 21 венесуэльского мигранта на базу Гуантанамо - РИА Новости, 23.03.2025
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01:39 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/guantanamo-2006730355.html
СМИ: США депортировали 21 венесуэльского мигранта на базу Гуантанамо
СМИ: США депортировали 21 венесуэльского мигранта на базу Гуантанамо - РИА Новости, 23.03.2025
СМИ: США депортировали 21 венесуэльского мигранта на базу Гуантанамо
Власти США депортировали группу из 21 венесуэльского мигранта на военную базу Гуантанамо, заподозрив их в связях с крупнейшей латиноамериканской преступной... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T01:39:00+03:00
2025-03-23T01:39:00+03:00
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сша
гуантанамо (город)
куба
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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Власти США депортировали группу из 21 венесуэльского мигранта на военную базу Гуантанамо, заподозрив их в связях с крупнейшей латиноамериканской преступной группировкой Tren de Aragua, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным собеседника телеканала, отправка мигрантов на базу на Кубе состоялась в четверг. При этом власти США не представили доказательств того, что депортированные действительно связаны с указанной бандой. Телеканал отмечает, что ранее мигранты, временно размещённые на Гуантанамо, жаловались на крайне стеснённые условия, ограниченное пребывание на свежем воздухе и невозможность оперативно связаться с адвокатами. В феврале президент США Дональд Трамп официально признал венесуэльскую банду Tren de Aragua транснациональной преступной организацией и заявил, что его администрация будет депортировать всех её членов и пособников. Он также подчеркнул, что "врагам общества не место в Америке", и ужесточил депортационные меры в отношении нелегальных мигрантов, обвиняемых в тяжких преступлениях.
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в мире, сша, гуантанамо (город), куба, дональд трамп
В мире, США, Гуантанамо (город), Куба, Дональд Трамп
СМИ: США депортировали 21 венесуэльского мигранта на базу Гуантанамо

ABC News: США депортировали 21 венесуэльского мигранта на базу Гуантанамо

© AP Photo / Ben FoxТюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Ben Fox
Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Власти США депортировали группу из 21 венесуэльского мигранта на военную базу Гуантанамо, заподозрив их в связях с крупнейшей латиноамериканской преступной группировкой Tren de Aragua, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным собеседника телеканала, отправка мигрантов на базу на Кубе состоялась в четверг. При этом власти США не представили доказательств того, что депортированные действительно связаны с указанной бандой.
Телеканал отмечает, что ранее мигранты, временно размещённые на Гуантанамо, жаловались на крайне стеснённые условия, ограниченное пребывание на свежем воздухе и невозможность оперативно связаться с адвокатами.
В феврале президент США Дональд Трамп официально признал венесуэльскую банду Tren de Aragua транснациональной преступной организацией и заявил, что его администрация будет депортировать всех её членов и пособников. Он также подчеркнул, что "врагам общества не место в Америке", и ужесточил депортационные меры в отношении нелегальных мигрантов, обвиняемых в тяжких преступлениях.
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