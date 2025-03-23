https://ria.ru/20250323/guantanamo-2006730355.html
СМИ: США депортировали 21 венесуэльского мигранта на базу Гуантанамо
СМИ: США депортировали 21 венесуэльского мигранта на базу Гуантанамо - РИА Новости, 23.03.2025
СМИ: США депортировали 21 венесуэльского мигранта на базу Гуантанамо
Власти США депортировали группу из 21 венесуэльского мигранта на военную базу Гуантанамо, заподозрив их в связях с крупнейшей латиноамериканской преступной... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T01:39:00+03:00
2025-03-23T01:39:00+03:00
2025-03-23T01:39:00+03:00
в мире
сша
гуантанамо (город)
куба
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727052665_0:175:2500:1581_1920x0_80_0_0_15128bfd9665f01b652219f9f66517ea.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Власти США депортировали группу из 21 венесуэльского мигранта на военную базу Гуантанамо, заподозрив их в связях с крупнейшей латиноамериканской преступной группировкой Tren de Aragua, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным собеседника телеканала, отправка мигрантов на базу на Кубе состоялась в четверг. При этом власти США не представили доказательств того, что депортированные действительно связаны с указанной бандой. Телеканал отмечает, что ранее мигранты, временно размещённые на Гуантанамо, жаловались на крайне стеснённые условия, ограниченное пребывание на свежем воздухе и невозможность оперативно связаться с адвокатами. В феврале президент США Дональд Трамп официально признал венесуэльскую банду Tren de Aragua транснациональной преступной организацией и заявил, что его администрация будет депортировать всех её членов и пособников. Он также подчеркнул, что "врагам общества не место в Америке", и ужесточил депортационные меры в отношении нелегальных мигрантов, обвиняемых в тяжких преступлениях.
https://ria.ru/20250322/ssha-2006669953.html
сша
гуантанамо (город)
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727052665_180:0:2288:1581_1920x0_80_0_0_4eb0d38d2a8e70ae409066110966fb60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гуантанамо (город), куба, дональд трамп
В мире, США, Гуантанамо (город), Куба, Дональд Трамп
СМИ: США депортировали 21 венесуэльского мигранта на базу Гуантанамо
ABC News: США депортировали 21 венесуэльского мигранта на базу Гуантанамо
ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости.
Власти США депортировали группу из 21 венесуэльского мигранта на военную базу Гуантанамо, заподозрив их в связях с крупнейшей латиноамериканской преступной группировкой Tren de Aragua, сообщает телеканал ABC News
со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным собеседника телеканала, отправка мигрантов на базу на Кубе состоялась в четверг. При этом власти США не представили доказательств того, что депортированные действительно связаны с указанной бандой.
Телеканал отмечает, что ранее мигранты, временно размещённые на Гуантанамо, жаловались на крайне стеснённые условия, ограниченное пребывание на свежем воздухе и невозможность оперативно связаться с адвокатами.
В феврале президент США Дональд Трамп официально признал венесуэльскую банду Tren de Aragua транснациональной преступной организацией и заявил, что его администрация будет депортировать всех её членов и пособников. Он также подчеркнул, что "врагам общества не место в Америке", и ужесточил депортационные меры в отношении нелегальных мигрантов, обвиняемых в тяжких преступлениях.