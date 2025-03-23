https://ria.ru/20250323/gosduma-2006792390.html

В Госдуме прокомментировали призыв Стармера к сдерживанию России

В Госдуме прокомментировали призыв Стармера к сдерживанию России - РИА Новости, 23.03.2025

В Госдуме прокомментировали призыв Стармера к сдерживанию России

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал призыв премьер-министра Великобритании Кира Стармера готовить план... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:06:00+03:00

2025-03-23T16:06:00+03:00

2025-03-23T16:06:00+03:00

в мире

украина

киев

россия

кир стармер

дмитрий белик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832860_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_28b021f0ae85c0158c93f2523e0e70fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал призыв премьер-министра Великобритании Кира Стармера готовить план сдерживания России неуместным консерватизмом и сигналом Украине не надеяться на свою мифическую победу. Ранее Стармер в интервью газете The New York Times призвал ЕС готовить план сдерживания России после окончания конфликта на Украине. По его словам, отсутствие "надежных гарантий безопасности" оставит Киев беззащитным, при этом Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий. "У коллективного Запада веками ничего не меняется в отношениях с нашей страной - то планы уничтожения разрабатывают, а когда получат по зубам - планы сдерживания. Это неуместный консерватизм, который точно не способствует безопасности на планете", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, заявление Стармера – подтверждение, что Запад не верит в победу Украины, а разговоры о безопасности Киева - лишь завуалированная попытка создать угрозу на западных границах России. "В общем и целом устами Стармера Киеву дали сигнал, чтобы не надеялся на мифические победы и контрибуции, но словечко за него замолвят при разделе украинских активов. Цинично, но прагматично, именно так можно охарактеризовать отношение к Украине со стороны коллективного Запада", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250223/starmer-2001094084.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, кир стармер, дмитрий белик