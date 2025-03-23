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В Госдуме прокомментировали призыв Стармера к сдерживанию России
В Госдуме прокомментировали призыв Стармера к сдерживанию России - РИА Новости, 23.03.2025
В Госдуме прокомментировали призыв Стармера к сдерживанию России
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал призыв премьер-министра Великобритании Кира Стармера готовить план... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T16:06:00+03:00
2025-03-23T16:06:00+03:00
2025-03-23T16:06:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал призыв премьер-министра Великобритании Кира Стармера готовить план сдерживания России неуместным консерватизмом и сигналом Украине не надеяться на свою мифическую победу. Ранее Стармер в интервью газете The New York Times призвал ЕС готовить план сдерживания России после окончания конфликта на Украине. По его словам, отсутствие "надежных гарантий безопасности" оставит Киев беззащитным, при этом Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий. "У коллективного Запада веками ничего не меняется в отношениях с нашей страной - то планы уничтожения разрабатывают, а когда получат по зубам - планы сдерживания. Это неуместный консерватизм, который точно не способствует безопасности на планете", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, заявление Стармера – подтверждение, что Запад не верит в победу Украины, а разговоры о безопасности Киева - лишь завуалированная попытка создать угрозу на западных границах России. "В общем и целом устами Стармера Киеву дали сигнал, чтобы не надеялся на мифические победы и контрибуции, но словечко за него замолвят при разделе украинских активов. Цинично, но прагматично, именно так можно охарактеризовать отношение к Украине со стороны коллективного Запада", - сказал депутат.
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в мире, украина, киев, россия, кир стармер, дмитрий белик
В мире, Украина, Киев, Россия, Кир Стармер, Дмитрий Белик
В Госдуме прокомментировали призыв Стармера к сдерживанию России
Депутат Белик назвал заявление Стармера о России неуместным консерватизмом