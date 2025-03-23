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В ГД рассказали, когда замена радиаторов в квартире не требует согласования - РИА Новости, 23.03.2025
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02:21 23.03.2025 (обновлено: 05:58 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/gosduma-2006732012.html
В ГД рассказали, когда замена радиаторов в квартире не требует согласования
В ГД рассказали, когда замена радиаторов в квартире не требует согласования - РИА Новости, 23.03.2025
В ГД рассказали, когда замена радиаторов в квартире не требует согласования
Замена радиаторов не требует согласования и не является переустройством, если в квартире перед ними на стояках отопления установлена запорная арматура,... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T02:21:00+03:00
2025-03-23T05:58:00+03:00
общество
россия
александр якубовский
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Замена радиаторов не требует согласования и не является переустройством, если в квартире перед ними на стояках отопления установлена запорная арматура, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский."Если у вас в квартире на стояках отопления установлена запорная арматура перед радиаторами отопления, то радиаторы являются вашим личным имуществом, и их замена не нуждается в согласовании и не является переустройством", — сказал Якубовский. Парламентарий отметил, что в случае протечки или повреждения чужого имущества в результате некачественной замены или установки радиаторов ответственность будет лежать на собственнике. По его словам, лучше внимательно отнестись к выбору исполнителя работ, а необходимые и допустимые параметры и характеристики радиаторов уточнить в управляющей компании.Якубовский подчеркнул, что в таких случаях никаких штрафов за самовольную замену радиаторов, как и самого понятия, не существует."Если же запорной арматуры перед радиатором не установлено, то в данном случае радиатор является общим имуществом, ответственность за которое лежит на управляющей компании, и его самовольная замена будет являться самовольным переустройством, за которое предусмотрена административная ответственность по статье 7.21 КоАП РФ, то есть наложение штрафов на граждан в размере от 2 тысяч до двух 2,5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Но такие ситуации встречаются крайне редко", — заключил он.
https://ria.ru/20250218/gosduma-1999954762.html
https://ria.ru/20250310/vychet-2003983918.html
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общество, россия, александр якубовский, госдума рф
Общество, Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ
В ГД рассказали, когда замена радиаторов в квартире не требует согласования

Депутат Якубовкий: замену не нужно согласовывать при наличии запорной арматуры

© РИА Новости / Валерий МельниковРадиатор в квартире
Радиатор в квартире - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Радиатор в квартире. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Замена радиаторов не требует согласования и не является переустройством, если в квартире перед ними на стояках отопления установлена запорная арматура, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Если у вас в квартире на стояках отопления установлена запорная арматура перед радиаторами отопления, то радиаторы являются вашим личным имуществом, и их замена не нуждается в согласовании и не является переустройством", — сказал Якубовский.
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Парламентарий отметил, что в случае протечки или повреждения чужого имущества в результате некачественной замены или установки радиаторов ответственность будет лежать на собственнике. По его словам, лучше внимательно отнестись к выбору исполнителя работ, а необходимые и допустимые параметры и характеристики радиаторов уточнить в управляющей компании.
Якубовский подчеркнул, что в таких случаях никаких штрафов за самовольную замену радиаторов, как и самого понятия, не существует.
"Если же запорной арматуры перед радиатором не установлено, то в данном случае радиатор является общим имуществом, ответственность за которое лежит на управляющей компании, и его самовольная замена будет являться самовольным переустройством, за которое предусмотрена административная ответственность по статье 7.21 КоАП РФ, то есть наложение штрафов на граждан в размере от 2 тысяч до двух 2,5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Но такие ситуации встречаются крайне редко", — заключил он.
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