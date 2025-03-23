https://ria.ru/20250323/gorlovka-2006819536.html
При обстреле Горловки пострадал еще один ребенок
При обстреле Горловки пострадал еще один ребенок - РИА Новости, 23.03.2025
При обстреле Горловки пострадал еще один ребенок
Еще один ребенок был ранен в результате удара беспилотника украинских войск по многоквартирному дому в центре Горловки в ДНР, число пострадавших возросло до... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T20:34:00+03:00
2025-03-23T20:34:00+03:00
2025-03-23T20:34:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Еще один ребенок был ранен в результате удара беспилотника украинских войск по многоквартирному дому в центре Горловки в ДНР, число пострадавших возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале. Ранее Приходько сообщил, что в результате удара беспилотника по дому пострадали четыре человека, в том числе два ребенка. Также сообщалось об одном пострадавшем мирном жителе Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ. "По уточнённой информации, в результате украинской вооружённой агрессии ранен ещё один 16-летний подросток", - говорится в сообщении мэра.. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250322/gorlovka-2006626555.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки пострадал еще один ребенок
Мэр Приходько: при ударе БПЛА ВСУ по дому в Горловке пострадал еще один ребенок