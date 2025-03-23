https://ria.ru/20250323/gorlovka-2006819536.html

При обстреле Горловки пострадал еще один ребенок

При обстреле Горловки пострадал еще один ребенок - РИА Новости, 23.03.2025

При обстреле Горловки пострадал еще один ребенок

Еще один ребенок был ранен в результате удара беспилотника украинских войск по многоквартирному дому в центре Горловки в ДНР, число пострадавших возросло до... РИА Новости, 23.03.2025

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2025-03-23T20:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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стирол

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Еще один ребенок был ранен в результате удара беспилотника украинских войск по многоквартирному дому в центре Горловки в ДНР, число пострадавших возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале. Ранее Приходько сообщил, что в результате удара беспилотника по дому пострадали четыре человека, в том числе два ребенка. Также сообщалось об одном пострадавшем мирном жителе Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ. "По уточнённой информации, в результате украинской вооружённой агрессии ранен ещё один 16-летний подросток", - говорится в сообщении мэра.. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250322/gorlovka-2006626555.html

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донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол