https://ria.ru/20250323/gorlovka-2006806629.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.03.2025

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель Горловки в ДНР пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T18:27:00+03:00

2025-03-23T18:27:00+03:00

2025-03-23T18:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg

ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Мирный житель Горловки в ДНР пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела жилмассива "Строитель" со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол