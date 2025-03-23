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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.03.2025
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель Горловки в ДНР пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T18:27:00+03:00
2025-03-23T18:27:00+03:00
2025-03-23T18:27:00+03:00
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Мирный житель Горловки в ДНР пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела жилмассива "Строитель" со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель