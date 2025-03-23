https://ria.ru/20250323/gorlovka-2006802216.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 23.03.2025

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли донецкую Горловку тремя кассетными снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров и атаковали город при помощи беспилотника, также... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T17:31:00+03:00

2025-03-23T17:31:00+03:00

2025-03-23T17:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли донецкую Горловку тремя кассетными снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров и атаковали город при помощи беспилотника, также под обстрел ВСУ попал поселок Мироновский, сообщает управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА... 16.45 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях ведомства. Кроме того, в 14.10 мск ВСУ обстреляли донецкий поселок Мироновский двумя снарядами калибра 155 миллиметров. В 14.20 мск украинские войска атаковали поселок при помощи БПЛА-камикадзе. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250323/obstrel-2006726674.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, происшествия