https://ria.ru/20250323/gorlovka-2006781338.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.03.2025

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска с начала суток выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, а также сбросили на город взрывоопасный предмет с... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:57:00+03:00

2025-03-23T14:57:00+03:00

2025-03-23T14:57:00+03:00

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сша

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, а также сбросили на город взрывоопасный предмет с беспилотника, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Также украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки четырьмя снарядами калибра 155 миллиметров в 11.20 и 13.45 по мск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, украина, сша, нато, происшествия