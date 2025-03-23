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Мерц назло США готов поддерживать конфликт на Украине, заявили в АдГ - РИА Новости, 23.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/germaniya-2006802428.html
Мерц назло США готов поддерживать конфликт на Украине, заявили в АдГ
Мерц назло США готов поддерживать конфликт на Украине, заявили в АдГ - РИА Новости, 23.03.2025
Мерц назло США готов поддерживать конфликт на Украине, заявили в АдГ
Лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц назло США будет поддерживать продолжение конфликта на Украине, в то же время Европа и Германия не... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T17:34:00+03:00
2025-03-23T17:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
европа
фридрих мерц
борис писториус
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц назло США будет поддерживать продолжение конфликта на Украине, в то же время Европа и Германия не смогут оказать существенное влияние на мирные переговоры, заявил РИА Новости зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель. В ходе дебатов о реформе наращивания госдолга Мерц утверждал ранее, что Россия ведёт войну против Европы и Германии. Министр обороны Борис Писториус (социал-демократы, СДПГ), в свою очередь, заявил, что РФ является главной угрозой европейской безопасности. "Фридрих Мерц и ХДС решили продолжать войну в Украине так долго, как это возможно, независимо от воли США. Если (президент США Дональд) Трамп что-то предложит, Фридрих Мерц, скорее всего, назло сделает наоборот", - заявил Вайель. По мнению политика, Европа находится в полной военной зависимости от США как минимум с отставки генерала Шарля де Голля. "Поэтому нереалистично ожидать, что Европа сможет оказать существенное влияние на мирные переговоры в прокси-войне США", - добавил он. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
https://ria.ru/20250316/merts-2005355030.html
https://ria.ru/20250310/es-2003634059.html
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в мире, сша, россия, европа, фридрих мерц, борис писториус, хдс/хсс, евросоюз, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Европа, Фридрих Мерц, Борис Писториус, ХДС/ХСС, Евросоюз, Украина
Мерц назло США готов поддерживать конфликт на Украине, заявили в АдГ

Депутат АдГ Вайель: Мерц назло США поддержит продолжение конфликта на Украине

© AP Photo / Martin MeissnerГлава ХДС Фридрих Мерц
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Глава ХДС Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц назло США будет поддерживать продолжение конфликта на Украине, в то же время Европа и Германия не смогут оказать существенное влияние на мирные переговоры, заявил РИА Новости зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель.
В ходе дебатов о реформе наращивания госдолга Мерц утверждал ранее, что Россия ведёт войну против Европы и Германии. Министр обороны Борис Писториус (социал-демократы, СДПГ), в свою очередь, заявил, что РФ является главной угрозой европейской безопасности.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Мерц рассказал про планы на посту канцлера Германии
16 марта, 18:23
"Фридрих Мерц и ХДС решили продолжать войну в Украине так долго, как это возможно, независимо от воли США. Если (президент США Дональд) Трамп что-то предложит, Фридрих Мерц, скорее всего, назло сделает наоборот", - заявил Вайель.
По мнению политика, Европа находится в полной военной зависимости от США как минимум с отставки генерала Шарля де Голля.
"Поэтому нереалистично ожидать, что Европа сможет оказать существенное влияние на мирные переговоры в прокси-войне США", - добавил он.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
"Европейцев научат умирать". ЕС готовится к походу на Россию
10 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияЕвропаФридрих МерцБорис ПисториусХДС/ХССЕвросоюзУкраина
 
 
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