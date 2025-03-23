Мерц назло США готов поддерживать конфликт на Украине, заявили в АдГ
Депутат АдГ Вайель: Мерц назло США поддержит продолжение конфликта на Украине
© AP Photo / Martin MeissnerГлава ХДС Фридрих Мерц
© AP Photo / Martin Meissner
Глава ХДС Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц назло США будет поддерживать продолжение конфликта на Украине, в то же время Европа и Германия не смогут оказать существенное влияние на мирные переговоры, заявил РИА Новости зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель.
В ходе дебатов о реформе наращивания госдолга Мерц утверждал ранее, что Россия ведёт войну против Европы и Германии. Министр обороны Борис Писториус (социал-демократы, СДПГ), в свою очередь, заявил, что РФ является главной угрозой европейской безопасности.
Мерц рассказал про планы на посту канцлера Германии
16 марта, 18:23
По мнению политика, Европа находится в полной военной зависимости от США как минимум с отставки генерала Шарля де Голля.
"Поэтому нереалистично ожидать, что Европа сможет оказать существенное влияние на мирные переговоры в прокси-войне США", - добавил он.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
"Европейцев научат умирать". ЕС готовится к походу на Россию
10 марта, 08:00