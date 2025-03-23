https://ria.ru/20250323/germaniya-2006802428.html

Мерц назло США готов поддерживать конфликт на Украине, заявили в АдГ

Мерц назло США готов поддерживать конфликт на Украине, заявили в АдГ - РИА Новости, 23.03.2025

Мерц назло США готов поддерживать конфликт на Украине, заявили в АдГ

Лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц назло США будет поддерживать продолжение конфликта на Украине, в то же время Европа и Германия не... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T17:34:00+03:00

2025-03-23T17:34:00+03:00

2025-03-23T17:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

европа

фридрих мерц

борис писториус

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001223490_0:166:3070:1893_1920x0_80_0_0_cc85c408f5c340ba09c6d3f6863b8a0f.jpg

БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц назло США будет поддерживать продолжение конфликта на Украине, в то же время Европа и Германия не смогут оказать существенное влияние на мирные переговоры, заявил РИА Новости зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель. В ходе дебатов о реформе наращивания госдолга Мерц утверждал ранее, что Россия ведёт войну против Европы и Германии. Министр обороны Борис Писториус (социал-демократы, СДПГ), в свою очередь, заявил, что РФ является главной угрозой европейской безопасности. "Фридрих Мерц и ХДС решили продолжать войну в Украине так долго, как это возможно, независимо от воли США. Если (президент США Дональд) Трамп что-то предложит, Фридрих Мерц, скорее всего, назло сделает наоборот", - заявил Вайель. По мнению политика, Европа находится в полной военной зависимости от США как минимум с отставки генерала Шарля де Голля. "Поэтому нереалистично ожидать, что Европа сможет оказать существенное влияние на мирные переговоры в прокси-войне США", - добавил он. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250316/merts-2005355030.html

https://ria.ru/20250310/es-2003634059.html

сша

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, европа, фридрих мерц, борис писториус, хдс/хсс, евросоюз, украина