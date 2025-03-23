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Нетаньяху обсудил с Рубио возобновление боевых действий в Газе - РИА Новости, 23.03.2025
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21:30 23.03.2025 (обновлено: 21:35 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/gaza-2006827152.html
Нетаньяху обсудил с Рубио возобновление боевых действий в Газе
Нетаньяху обсудил с Рубио возобновление боевых действий в Газе - РИА Новости, 23.03.2025
Нетаньяху обсудил с Рубио возобновление боевых действий в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио возобновление боевых действий в секторе Газа и усилия по... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T21:30:00+03:00
2025-03-23T21:35:00+03:00
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
марко рубио
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио возобновление боевых действий в секторе Газа и усилия по освобождению израильских заложников, сообщила в воскресенье канцелярия Нетаньяху. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху недавно провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили последние события в регионе, включая вопросы освобождения заложников и возобновления боевых действий в секторе Газа", - говорится в сообщении. В канцелярии отметили, что госсекретарь Рубио выразил полную и безоговорочную поддержку Соединенных Штатов Израилю и проводимой им политике. Ранее на этой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
https://ria.ru/20250222/izrail-2001032534.html
https://ria.ru/20250323/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, марко рубио, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Марко Рубио, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Нетаньяху обсудил с Рубио возобновление боевых действий в Газе

Нетаньяху обсудил с госсекретарем США Рубио возобновление боевых действий в Газе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио возобновление боевых действий в секторе Газа и усилия по освобождению израильских заложников, сообщила в воскресенье канцелярия Нетаньяху.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху недавно провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили последние события в регионе, включая вопросы освобождения заложников и возобновления боевых действий в секторе Газа", - говорится в сообщении.
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В канцелярии отметили, что госсекретарь Рубио выразил полную и безоговорочную поддержку Соединенных Штатов Израилю и проводимой им политике.
Ранее на этой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
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