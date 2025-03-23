https://ria.ru/20250323/gaza-2006792229.html
В Газе заявили о 50 тысячах погибших с начала израильской военной кампании
В Газе заявили о 50 тысячах погибших с начала израильской военной кампании - РИА Новости, 23.03.2025
В Газе заявили о 50 тысячах погибших с начала израильской военной кампании
Количество погибших с начала израильской военной кампании в секторе Газа превысило 50 тысяч, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Газы. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T16:04:00+03:00
2025-03-23T16:04:00+03:00
2025-03-23T16:04:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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сектор газа
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БЕЙРУТ, 23 мар - РИА Новости. Количество погибших с начала израильской военной кампании в секторе Газа превысило 50 тысяч, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Газы. "Количество жертв израильской войны против Газы достигло 50 021. За последние сутки в больницы доставлено 41 тело погибших", - написано в заявлении. Согласно отчету, с 18 марта в результате израильских ударов погибли 673 мирных жителя.
https://ria.ru/20250323/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, Сектор Газа
В Газе заявили о 50 тысячах погибших с начала израильской военной кампании
Минздрав Газы: число погибших с начала израильской кампании превысило 50 тысяч