https://ria.ru/20250323/gaza-2006792229.html

В Газе заявили о 50 тысячах погибших с начала израильской военной кампании

В Газе заявили о 50 тысячах погибших с начала израильской военной кампании - РИА Новости, 23.03.2025

В Газе заявили о 50 тысячах погибших с начала израильской военной кампании

Количество погибших с начала израильской военной кампании в секторе Газа превысило 50 тысяч, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Газы. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:04:00+03:00

2025-03-23T16:04:00+03:00

2025-03-23T16:04:00+03:00

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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БЕЙРУТ, 23 мар - РИА Новости. Количество погибших с начала израильской военной кампании в секторе Газа превысило 50 тысяч, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Газы. "Количество жертв израильской войны против Газы достигло 50 021. За последние сутки в больницы доставлено 41 тело погибших", - написано в заявлении. Согласно отчету, с 18 марта в результате израильских ударов погибли 673 мирных жителя.

https://ria.ru/20250323/konflikt-1915630213.html

израиль

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Ольга Фомченкова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, сектор газа