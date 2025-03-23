Рейтинг@Mail.ru
В Газе заявили о 50 тысячах погибших с начала израильской военной кампании - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/gaza-2006792229.html
В Газе заявили о 50 тысячах погибших с начала израильской военной кампании
В Газе заявили о 50 тысячах погибших с начала израильской военной кампании - РИА Новости, 23.03.2025
В Газе заявили о 50 тысячах погибших с начала израильской военной кампании
Количество погибших с начала израильской военной кампании в секторе Газа превысило 50 тысяч, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Газы. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T16:04:00+03:00
2025-03-23T16:04:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901164272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41615586f87b463a73d261b21c04aa91.jpg
БЕЙРУТ, 23 мар - РИА Новости. Количество погибших с начала израильской военной кампании в секторе Газа превысило 50 тысяч, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Газы. "Количество жертв израильской войны против Газы достигло 50 021. За последние сутки в больницы доставлено 41 тело погибших", - написано в заявлении. Согласно отчету, с 18 марта в результате израильских ударов погибли 673 мирных жителя.
https://ria.ru/20250323/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901164272_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c826e56bd25f1bc7b18fa5aab0752b52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, Сектор Газа
В Газе заявили о 50 тысячах погибших с начала израильской военной кампании

Минздрав Газы: число погибших с начала израильской кампании превысило 50 тысяч

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 23 мар - РИА Новости. Количество погибших с начала израильской военной кампании в секторе Газа превысило 50 тысяч, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Газы.
"Количество жертв израильской войны против Газы достигло 50 021. За последние сутки в больницы доставлено 41 тело погибших", - написано в заявлении.
Согласно отчету, с 18 марта в результате израильских ударов погибли 673 мирных жителя.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраильСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала