https://ria.ru/20250323/frantsisk-2006775149.html

Папа римский впервые после болезни появился перед верующими

Папа римский впервые после болезни появился перед верующими - РИА Новости, 23.03.2025

Папа римский впервые после болезни появился перед верующими

Папа Франциск, которого в воскресенье выпишут из римской клиники "Джемелли", впервые после пневмонии предстал перед верующими, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:18:00+03:00

2025-03-23T14:18:00+03:00

2025-03-23T14:35:00+03:00

религия

рим

франциск (хорхе марио бергольо)

религия

римско-католическая церковь

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РИМ, 23 мар – РИА Новости. Папа Франциск, которого в воскресенье выпишут из римской клиники "Джемелли", впервые после пневмонии предстал перед верующими, передает корреспондент РИА Новости.Понтифик появился на балконе на пятом этаже здания, спустившись с последнего десятого этажа клиники, где расположены его личные апартаменты, ставшие больничной палатой в течение 38 дней.Площадь перед больницей заполнили сотни верующих, прибывших увидеть выздоравливающего понтифика на окраину Рима. Перед появлением папы толпа скандировала его имя.Папа не выступил с традиционной воскресной проповедью, которую Ватикан распространил в печатном виде, и ограничился приветствием толпы и благословением."Я благодарю всех! Вижу синьору с желтыми цветами, она молодец ", - сказал понтифик в поднесенный микрофон. В общей сложности он пробыл на свежем воздухе около трех минут.Спустя 10 минут папа покинул больницу на автомобиле и отправился в Ватикан в свою резиденцию в Доме Святой Марфы.Накануне лечащие врачи заявили, что после выписки ему предписаны длительная терапия и двухмесячное восстановление. По словам медиков, он выздоровел от воспаления легких, но не до конца избавился от ряда вирусов и бактерий.Шестнадцатого марта Служба печати Святого престола в распространила первую фотографию папы Римского Франциска с момента госпитализации с воспалением. На фотографии понтифик был изображен сидящим вполоборота перед алтарем с распятием на фоне нескольких букетов цветов.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице понтифик перенес четыре дыхательных кризиса. По словам врачей, его жизнь дважды находилась под угрозой.

https://ria.ru/20250322/terapiya-2006707624.html

https://ria.ru/20250322/papa-2006716580.html

https://ria.ru/20250307/frantsisk-1857009309.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рим, франциск (хорхе марио бергольо), религия, римско-католическая церковь