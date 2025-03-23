https://ria.ru/20250323/frantsisk-2006775149.html
Папа римский впервые после болезни появился перед верующими
Папа римский впервые после болезни появился перед верующими - РИА Новости, 23.03.2025
Папа римский впервые после болезни появился перед верующими
Папа Франциск, которого в воскресенье выпишут из римской клиники "Джемелли", впервые после пневмонии предстал перед верующими, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:18:00+03:00
2025-03-23T14:18:00+03:00
2025-03-23T14:35:00+03:00
религия
рим
франциск (хорхе марио бергольо)
религия
римско-католическая церковь
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РИМ, 23 мар – РИА Новости. Папа Франциск, которого в воскресенье выпишут из римской клиники "Джемелли", впервые после пневмонии предстал перед верующими, передает корреспондент РИА Новости.Понтифик появился на балконе на пятом этаже здания, спустившись с последнего десятого этажа клиники, где расположены его личные апартаменты, ставшие больничной палатой в течение 38 дней.Площадь перед больницей заполнили сотни верующих, прибывших увидеть выздоравливающего понтифика на окраину Рима. Перед появлением папы толпа скандировала его имя.Папа не выступил с традиционной воскресной проповедью, которую Ватикан распространил в печатном виде, и ограничился приветствием толпы и благословением."Я благодарю всех! Вижу синьору с желтыми цветами, она молодец ", - сказал понтифик в поднесенный микрофон. В общей сложности он пробыл на свежем воздухе около трех минут.Спустя 10 минут папа покинул больницу на автомобиле и отправился в Ватикан в свою резиденцию в Доме Святой Марфы.Накануне лечащие врачи заявили, что после выписки ему предписаны длительная терапия и двухмесячное восстановление. По словам медиков, он выздоровел от воспаления легких, но не до конца избавился от ряда вирусов и бактерий.Шестнадцатого марта Служба печати Святого престола в распространила первую фотографию папы Римского Франциска с момента госпитализации с воспалением. На фотографии понтифик был изображен сидящим вполоборота перед алтарем с распятием на фоне нескольких букетов цветов.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице понтифик перенес четыре дыхательных кризиса. По словам врачей, его жизнь дважды находилась под угрозой.
https://ria.ru/20250322/terapiya-2006707624.html
https://ria.ru/20250322/papa-2006716580.html
https://ria.ru/20250307/frantsisk-1857009309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рим, франциск (хорхе марио бергольо), религия, римско-католическая церковь
Религия, Рим, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Религия, Римско-католическая церковь
Папа римский впервые после болезни появился перед верующими
Папа римский Франциск впервые после пневмонии появился перед верующими
РИМ, 23 мар – РИА Новости. Папа Франциск, которого в воскресенье выпишут из римской клиники "Джемелли", впервые после пневмонии предстал перед верующими, передает корреспондент РИА Новости.
Понтифик появился на балконе на пятом этаже здания, спустившись с последнего десятого этажа клиники, где расположены его личные апартаменты, ставшие больничной палатой в течение 38 дней.
Площадь перед больницей заполнили сотни верующих, прибывших увидеть выздоравливающего понтифика на окраину Рима
. Перед появлением папы толпа скандировала его имя.
Папа не выступил с традиционной воскресной проповедью, которую Ватикан
распространил в печатном виде, и ограничился приветствием толпы и благословением.
"Я благодарю всех! Вижу синьору с желтыми цветами, она молодец ", - сказал понтифик в поднесенный микрофон. В общей сложности он пробыл на свежем воздухе около трех минут.
Спустя 10 минут папа покинул больницу на автомобиле и отправился в Ватикан в свою резиденцию в Доме Святой Марфы.
Накануне лечащие врачи заявили, что после выписки ему предписаны длительная терапия и двухмесячное восстановление. По словам медиков, он выздоровел от воспаления легких, но не до конца избавился от ряда вирусов и бактерий.
Шестнадцатого марта Служба печати Святого престола в распространила первую фотографию папы Римского Франциска
с момента госпитализации с воспалением. На фотографии понтифик был изображен сидящим вполоборота перед алтарем с распятием на фоне нескольких букетов цветов.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице понтифик перенес четыре дыхательных кризиса. По словам врачей, его жизнь дважды находилась под угрозой.