https://ria.ru/20250323/france-2006791897.html

Во Франции неожиданно высказались о Путине и Украине

Во Франции неожиданно высказались о Путине и Украине - РИА Новости, 23.03.2025

Во Франции неожиданно высказались о Путине и Украине

Отставные офицеры во Франции критикуют позицию страны по Украине и поддерживают политику России, пишет издание Le Point. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:01:00+03:00

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2025-03-23T16:14:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Отставные офицеры во Франции критикуют позицию страны по Украине и поддерживают политику России, пишет издание Le Point."Многие отставные офицеры не скрывают своих симпатий к Владимиру Путину и не стесняются публично подвергать сомнению позицию Франции в отношении конфликта на Украине", — говорится в тексте.Отмечается, что, помимо офицеров в отставке, Москву поддерживают и другие аналитики и доктора политических наук, называя киевский режим "ультракоррумпированной кликой с намеками на фашистскую идеологию". При этом уточняется, что за последние годы не было обнародовано ни одного дела о шпионаже французских военнослужащих, перешедших на службу к Кремлю.Ранее, 16 марта, другой автор издания писал, что Путин выбрал идеальную тактику ведения переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. По его мнению, российский метод ведения переговоров позволил и расположить к себе Вашингтон, и "прощупать администрацию Трампа".В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию Европы в отношении урегулирования украинского конфликта парадоксальной, добавив, что "оголтелая милитаристская политика Европы трудно укладывается в голове". Как отметил Песков, европейцы должны быть заинтересованы в мире, но при этом говорят о продолжении войны и необходимости собственной милитаризации.

https://ria.ru/20250323/konflikt-2006780242.html

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

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в мире, франция, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, россия