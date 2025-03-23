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Во Франции неожиданно высказались о Путине и Украине - РИА Новости, 23.03.2025
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16:01 23.03.2025 (обновлено: 16:14 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/france-2006791897.html
Во Франции неожиданно высказались о Путине и Украине
Во Франции неожиданно высказались о Путине и Украине - РИА Новости, 23.03.2025
Во Франции неожиданно высказались о Путине и Украине
Отставные офицеры во Франции критикуют позицию страны по Украине и поддерживают политику России, пишет издание Le Point. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Отставные офицеры во Франции критикуют позицию страны по Украине и поддерживают политику России, пишет издание Le Point."Многие отставные офицеры не скрывают своих симпатий к Владимиру Путину и не стесняются публично подвергать сомнению позицию Франции в отношении конфликта на Украине", — говорится в тексте.Отмечается, что, помимо офицеров в отставке, Москву поддерживают и другие аналитики и доктора политических наук, называя киевский режим "ультракоррумпированной кликой с намеками на фашистскую идеологию". При этом уточняется, что за последние годы не было обнародовано ни одного дела о шпионаже французских военнослужащих, перешедших на службу к Кремлю.Ранее, 16 марта, другой автор издания писал, что Путин выбрал идеальную тактику ведения переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. По его мнению, российский метод ведения переговоров позволил и расположить к себе Вашингтон, и "прощупать администрацию Трампа".В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию Европы в отношении урегулирования украинского конфликта парадоксальной, добавив, что "оголтелая милитаристская политика Европы трудно укладывается в голове". Как отметил Песков, европейцы должны быть заинтересованы в мире, но при этом говорят о продолжении войны и необходимости собственной милитаризации.
https://ria.ru/20250323/konflikt-2006780242.html
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в мире, франция, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, россия
В мире, Франция, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Россия
Во Франции неожиданно высказались о Путине и Украине

Le Point: бывшие военные во Франции критикуют позицию страны по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Отставные офицеры во Франции критикуют позицию страны по Украине и поддерживают политику России, пишет издание Le Point.
"Многие отставные офицеры не скрывают своих симпатий к Владимиру Путину и не стесняются публично подвергать сомнению позицию Франции в отношении конфликта на Украине", — говорится в тексте.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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Отмечается, что, помимо офицеров в отставке, Москву поддерживают и другие аналитики и доктора политических наук, называя киевский режим "ультракоррумпированной кликой с намеками на фашистскую идеологию". При этом уточняется, что за последние годы не было обнародовано ни одного дела о шпионаже французских военнослужащих, перешедших на службу к Кремлю.
Ранее, 16 марта, другой автор издания писал, что Путин выбрал идеальную тактику ведения переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. По его мнению, российский метод ведения переговоров позволил и расположить к себе Вашингтон, и "прощупать администрацию Трампа".
В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию Европы в отношении урегулирования украинского конфликта парадоксальной, добавив, что "оголтелая милитаристская политика Европы трудно укладывается в голове". Как отметил Песков, европейцы должны быть заинтересованы в мире, но при этом говорят о продолжении войны и необходимости собственной милитаризации.
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