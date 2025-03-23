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В Кремле назвали основное противоречие в политике ЕС по отношению к России - РИА Новости, 23.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 23.03.2025 (обновлено: 15:07 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/evropa-2006783295.html
В Кремле назвали основное противоречие в политике ЕС по отношению к России
В Кремле назвали основное противоречие в политике ЕС по отношению к России - РИА Новости, 23.03.2025
В Кремле назвали основное противоречие в политике ЕС по отношению к России
Европа должна была бы быть заинтересована в том, чтобы "снести все стены" и устранить препятствия между ЕС и Россией для взаимовыгодного развития, но говорит о... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:06:00+03:00
2025-03-23T15:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
европа
украина
дмитрий песков
павел зарубин
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Европа должна была бы быть заинтересована в том, чтобы "снести все стены" и устранить препятствия между ЕС и Россией для взаимовыгодного развития, но говорит о том, чтобы "до зубов вооружить" Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью. "Европа, которая, по идее, должна быть заинтересована в том, чтобы снести все стены, все препятствия между Европой и Россией с тем, чтобы гармонично, на взаимовыгодной основе развиваться, говорит о том, что им нужно до зубов вооружить Украину. Это слова президента Финляндии, нашего соседа", - отметил Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html
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россия, европа, украина, дмитрий песков, павел зарубин, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Украина, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Евросоюз, В мире
В Кремле назвали основное противоречие в политике ЕС по отношению к России

Песков: Европа должна быть заинтересована в устранении всех стен между ЕС и РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Европа должна была бы быть заинтересована в том, чтобы "снести все стены" и устранить препятствия между ЕС и Россией для взаимовыгодного развития, но говорит о том, чтобы "до зубов вооружить" Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью.
"Европа, которая, по идее, должна быть заинтересована в том, чтобы снести все стены, все препятствия между Европой и Россией с тем, чтобы гармонично, на взаимовыгодной основе развиваться, говорит о том, что им нужно до зубов вооружить Украину. Это слова президента Финляндии, нашего соседа", - отметил Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Евросоюз хочет заменить Украине НАТО
15 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаУкраинаДмитрий ПесковПавел ЗарубинЕвросоюзВ мире
 
 
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