https://ria.ru/20250323/evropa-2006783295.html
В Кремле назвали основное противоречие в политике ЕС по отношению к России
В Кремле назвали основное противоречие в политике ЕС по отношению к России - РИА Новости, 23.03.2025
В Кремле назвали основное противоречие в политике ЕС по отношению к России
Европа должна была бы быть заинтересована в том, чтобы "снести все стены" и устранить препятствия между ЕС и Россией для взаимовыгодного развития, но говорит о... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:06:00+03:00
2025-03-23T15:06:00+03:00
2025-03-23T15:07:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Европа должна была бы быть заинтересована в том, чтобы "снести все стены" и устранить препятствия между ЕС и Россией для взаимовыгодного развития, но говорит о том, чтобы "до зубов вооружить" Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью. "Европа, которая, по идее, должна быть заинтересована в том, чтобы снести все стены, все препятствия между Европой и Россией с тем, чтобы гармонично, на взаимовыгодной основе развиваться, говорит о том, что им нужно до зубов вооружить Украину. Это слова президента Финляндии, нашего соседа", - отметил Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, европа, украина, дмитрий песков, павел зарубин, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Украина, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Евросоюз, В мире
В Кремле назвали основное противоречие в политике ЕС по отношению к России
Песков: Европа должна быть заинтересована в устранении всех стен между ЕС и РФ