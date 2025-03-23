https://ria.ru/20250323/evropa-2006783295.html

В Кремле назвали основное противоречие в политике ЕС по отношению к России

В Кремле назвали основное противоречие в политике ЕС по отношению к России - РИА Новости, 23.03.2025

В Кремле назвали основное противоречие в политике ЕС по отношению к России

Европа должна была бы быть заинтересована в том, чтобы "снести все стены" и устранить препятствия между ЕС и Россией для взаимовыгодного развития, но говорит о... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T15:06:00+03:00

2025-03-23T15:06:00+03:00

2025-03-23T15:07:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Европа должна была бы быть заинтересована в том, чтобы "снести все стены" и устранить препятствия между ЕС и Россией для взаимовыгодного развития, но говорит о том, чтобы "до зубов вооружить" Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью. "Европа, которая, по идее, должна быть заинтересована в том, чтобы снести все стены, все препятствия между Европой и Россией с тем, чтобы гармонично, на взаимовыгодной основе развиваться, говорит о том, что им нужно до зубов вооружить Украину. Это слова президента Финляндии, нашего соседа", - отметил Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, европа, украина, дмитрий песков, павел зарубин, евросоюз, в мире