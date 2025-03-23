https://ria.ru/20250323/evropa-2006775609.html
Европе приходится выходить из зоны комфорта, заявили в Кремле
Европе приходится выходить из зоны комфорта, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.03.2025
Европе приходится выходить из зоны комфорта, заявили в Кремле
Европейским странам сегодня приходится выходить из "зоны комфорта", но делают они это агрессивным и милитаристским способом, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:21:00+03:00
2025-03-23T14:21:00+03:00
2025-03-23T14:21:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Европейским странам сегодня приходится выходить из "зоны комфорта", но делают они это агрессивным и милитаристским способом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря в интервью о сегодняшней политике Европы. "В городе "новый шериф". И "новый шериф" им говорит: ребята, я все буду делать, но вы оплачивайте. Давайте до 5% повышайте свои расходы на оборону, и тогда будем о чем-то говорить. И тут им приходится выходить из зоны комфорта, но они почему-то выходят из зоны комфорта вот таким весьма и весьма агрессивным милитаристским способом", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20250321/evropa-2006240658.html
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РИА Новости
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россия, европа, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, Европа, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Европе приходится выходить из зоны комфорта, заявили в Кремле
Песков: Европа выходит из зоны комфорта агрессивным и милитаристским образом