https://ria.ru/20250323/evropa-2006775609.html

Европе приходится выходить из зоны комфорта, заявили в Кремле

Европе приходится выходить из зоны комфорта, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.03.2025

Европе приходится выходить из зоны комфорта, заявили в Кремле

Европейским странам сегодня приходится выходить из "зоны комфорта", но делают они это агрессивным и милитаристским способом, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:21:00+03:00

2025-03-23T14:21:00+03:00

2025-03-23T14:21:00+03:00

россия

европа

дмитрий песков

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в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Европейским странам сегодня приходится выходить из "зоны комфорта", но делают они это агрессивным и милитаристским способом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря в интервью о сегодняшней политике Европы. "В городе "новый шериф". И "новый шериф" им говорит: ребята, я все буду делать, но вы оплачивайте. Давайте до 5% повышайте свои расходы на оборону, и тогда будем о чем-то говорить. И тут им приходится выходить из зоны комфорта, но они почему-то выходят из зоны комфорта вот таким весьма и весьма агрессивным милитаристским способом", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20250321/evropa-2006240658.html

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Ольга Фомченкова

россия, европа, дмитрий песков, павел зарубин, в мире