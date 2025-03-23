https://ria.ru/20250323/evropa-2006771327.html

Европа сегодня находится в непростом положении, заявили в Кремле

Европа сегодня находится в непростом положении, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.03.2025

Европа сегодня находится в непростом положении, заявили в Кремле

Европа находится сегодня в непростом положении: она все время была "за пазухой" у США, а сейчас в городе "новый шериф" - Песков РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:53:00+03:00

2025-03-23T13:53:00+03:00

2025-03-23T13:53:00+03:00

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европа

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Европа находится сегодня в непростом положении: она все время была "за пазухой" у США, а сейчас в городе "новый шериф" - Песков

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, сша