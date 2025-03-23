https://ria.ru/20250323/evropa-2006771327.html
Европа сегодня находится в непростом положении, заявили в Кремле
Европа сегодня находится в непростом положении, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.03.2025
Европа сегодня находится в непростом положении, заявили в Кремле
Европа находится сегодня в непростом положении: она все время была "за пазухой" у США, а сейчас в городе "новый шериф" - Песков РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:53:00+03:00
2025-03-23T13:53:00+03:00
2025-03-23T13:53:00+03:00
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Европа находится сегодня в непростом положении: она все время была "за пазухой" у США, а сейчас в городе "новый шериф" - Песков
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша
Европа сегодня находится в непростом положении, заявили в Кремле
Песков: Европа попала в непростую ситуацию после того, как была за пазухой у США