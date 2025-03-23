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Европа сегодня находится в непростом положении, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.03.2025
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Европа сегодня находится в непростом положении, заявили в Кремле
Европа сегодня находится в непростом положении, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.03.2025
Европа сегодня находится в непростом положении, заявили в Кремле
Европа находится сегодня в непростом положении: она все время была "за пазухой" у США, а сейчас в городе "новый шериф" - Песков РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:53:00+03:00
2025-03-23T13:53:00+03:00
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Европа находится сегодня в непростом положении: она все время была "за пазухой" у США, а сейчас в городе "новый шериф" - Песков
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в мире, европа, сша
В мире, Европа, США
Европа сегодня находится в непростом положении, заявили в Кремле

Песков: Европа попала в непростую ситуацию после того, как была за пазухой у США

© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Fotolia / hansenn
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
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Европа находится сегодня в непростом положении: она все время была "за пазухой" у США, а сейчас в городе "новый шериф" - Песков
 
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