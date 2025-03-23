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В Кремле заявили о парадоксе в отношении Европы к конфликту на Украине - РИА Новости, 23.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 23.03.2025 (обновлено: 14:14 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/evropa-2006770835.html
В Кремле заявили о парадоксе в отношении Европы к конфликту на Украине
В Кремле заявили о парадоксе в отношении Европы к конфликту на Украине - РИА Новости, 23.03.2025
В Кремле заявили о парадоксе в отношении Европы к конфликту на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью назвал парадоксальной ситуацию с отношением Европы к урегулированию украинского конфликта, поскольку РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:48:00+03:00
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специальная военная операция на украине
украина
мир
европа
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью назвал парадоксальной ситуацию с отношением Европы к урегулированию украинского конфликта, поскольку европейцы должны быть заинтересованы в мире, но говорят о продолжении войны."Ситуация, действительно, складывается парадоксальная. С одной стороны, Европа должна быть абсолютно заинтересована в мире. Но Европа говорит сейчас о войне и о том, как заниматься милитаризацией самой себя", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Фрагмент интервью опубликован в воскресенье в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20250321/evropa-2006240658.html
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украина, мир, европа, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Мир, Европа, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о парадоксе в отношении Европы к конфликту на Украине

Песков назвал ситуацию с отношением Европы к конфликту на Украине парадоксальной

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью назвал парадоксальной ситуацию с отношением Европы к урегулированию украинского конфликта, поскольку европейцы должны быть заинтересованы в мире, но говорят о продолжении войны.
"Ситуация, действительно, складывается парадоксальная. С одной стороны, Европа должна быть абсолютно заинтересована в мире. Но Европа говорит сейчас о войне и о том, как заниматься милитаризацией самой себя", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Фрагмент интервью опубликован в воскресенье в Telegram-канале Зарубина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Европа расставила капкан на Трампа, а тот ищет выход из НАТО
21 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМирЕвропаТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В миреДмитрий Песков
 
 
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