https://ria.ru/20250323/evropa-2006770835.html

В Кремле заявили о парадоксе в отношении Европы к конфликту на Украине

В Кремле заявили о парадоксе в отношении Европы к конфликту на Украине - РИА Новости, 23.03.2025

В Кремле заявили о парадоксе в отношении Европы к конфликту на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью назвал парадоксальной ситуацию с отношением Европы к урегулированию украинского конфликта, поскольку РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:48:00+03:00

2025-03-23T13:48:00+03:00

2025-03-23T14:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

мир

европа

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью назвал парадоксальной ситуацию с отношением Европы к урегулированию украинского конфликта, поскольку европейцы должны быть заинтересованы в мире, но говорят о продолжении войны."Ситуация, действительно, складывается парадоксальная. С одной стороны, Европа должна быть абсолютно заинтересована в мире. Но Европа говорит сейчас о войне и о том, как заниматься милитаризацией самой себя", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Фрагмент интервью опубликован в воскресенье в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20250321/evropa-2006240658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, мир, европа, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, дмитрий песков