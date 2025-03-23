https://ria.ru/20250323/evropa-2006770835.html
В Кремле заявили о парадоксе в отношении Европы к конфликту на Украине
В Кремле заявили о парадоксе в отношении Европы к конфликту на Украине - РИА Новости, 23.03.2025
В Кремле заявили о парадоксе в отношении Европы к конфликту на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью назвал парадоксальной ситуацию с отношением Европы к урегулированию украинского конфликта, поскольку РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:48:00+03:00
2025-03-23T13:48:00+03:00
2025-03-23T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
мир
европа
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью назвал парадоксальной ситуацию с отношением Европы к урегулированию украинского конфликта, поскольку европейцы должны быть заинтересованы в мире, но говорят о продолжении войны."Ситуация, действительно, складывается парадоксальная. С одной стороны, Европа должна быть абсолютно заинтересована в мире. Но Европа говорит сейчас о войне и о том, как заниматься милитаризацией самой себя", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Фрагмент интервью опубликован в воскресенье в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20250321/evropa-2006240658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, мир, европа, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Мир, Европа, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о парадоксе в отношении Европы к конфликту на Украине
Песков назвал ситуацию с отношением Европы к конфликту на Украине парадоксальной