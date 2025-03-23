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Осужденная за слова о поле Брижит Макрон журналистка подала иск в ЕСПЧ - РИА Новости, 23.03.2025
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15:52 23.03.2025 (обновлено: 17:39 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/espch-2006790885.html
Осужденная за слова о поле Брижит Макрон журналистка подала иск в ЕСПЧ
Осужденная за слова о поле Брижит Макрон журналистка подала иск в ЕСПЧ - РИА Новости, 23.03.2025
Осужденная за слова о поле Брижит Макрон журналистка подала иск в ЕСПЧ
Независимая журналистка Наташа Рей, которую во Франции осудили за заявления о том, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, подала иск РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:52:00+03:00
2025-03-23T17:39:00+03:00
в мире
франция
париж
нормандия
брижит макрон
эммануэль макрон
мария захарова
европейский суд
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ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Независимая журналистка Наташа Рей, которую во Франции осудили за заявления о том, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, подала иск об обжаловании приговора в Европейский суд по правам человека, сообщил РИА Новости ее адвокат Франсуа Данглеан. "Наташа Рэй направила обращение по делу о Жан-Мишеле Тронье в ЕСПЧ в субботу", — сообщил он. По словам адвоката, Наташа Рей подала жалобу на Францию за нарушение статей шестой и 13-й Европейской конвенции о правах человека — "за то, что Апелляционный суд Кана признал ее виновной в клевете, тогда как она никогда не произносила вменяемые ей в вину речи". Он напомнил, что против Рей после обнародования ее расследования о супруге президента Эммануэля Макрона во Франции инициировали два иска. Один касался жалобы Брижит Макрон и ее брата, поданной в суд Парижа. Другой процесс прошел после жалобы бывших членов семьи Брижит Макрон по первому браку — Жан-Луи и Катрин Озьер, которые проживают в Нормандии. Они также обвиняли журналистку в клевете. Апелляционный суд Кана вынес приговор в июне 2023 года, Наташу Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на YouTube-канале которой выступила журналистка, признали виновными в клевете. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил обеих женщин к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже заявила, что эта ситуация "является хорошим примером того, как французские журналисты подвергаются преследованиям за то, что отправляют вопросы по интересующей их теме". В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди страны. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США. В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу половой принадлежности его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
https://ria.ru/20250124/makron-1995233969.html
https://ria.ru/20250129/transgendery-1995974773.html
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в мире, франция, париж, нормандия, брижит макрон, эммануэль макрон, мария захарова, европейский суд, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Франция, Париж, Нормандия, Брижит Макрон, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Европейский суд, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Осужденная за слова о поле Брижит Макрон журналистка подала иск в ЕСПЧ

Наташа Рей подала иск в ЕСПЧ об обжаловании приговора за клевету о Брижит Макрон

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Независимая журналистка Наташа Рей, которую во Франции осудили за заявления о том, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, подала иск об обжаловании приговора в Европейский суд по правам человека, сообщил РИА Новости ее адвокат Франсуа Данглеан.
"Наташа Рэй направила обращение по делу о Жан-Мишеле Тронье в ЕСПЧ в субботу", — сообщил он.
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По словам адвоката, Наташа Рей подала жалобу на Францию за нарушение статей шестой и 13-й Европейской конвенции о правах человека — "за то, что Апелляционный суд Кана признал ее виновной в клевете, тогда как она никогда не произносила вменяемые ей в вину речи".
Он напомнил, что против Рей после обнародования ее расследования о супруге президента Эммануэля Макрона во Франции инициировали два иска.
Один касался жалобы Брижит Макрон и ее брата, поданной в суд Парижа. Другой процесс прошел после жалобы бывших членов семьи Брижит Макрон по первому браку — Жан-Луи и Катрин Озьер, которые проживают в Нормандии. Они также обвиняли журналистку в клевете.
Апелляционный суд Кана вынес приговор в июне 2023 года, Наташу Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на YouTube-канале которой выступила журналистка, признали виновными в клевете. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил обеих женщин к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже заявила, что эта ситуация "является хорошим примером того, как французские журналисты подвергаются преследованиям за то, что отправляют вопросы по интересующей их теме".
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди страны. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу половой принадлежности его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
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