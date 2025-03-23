Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предрек Молдавии коллапс из-за спада в экономике - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/ekonomika-2006769372.html
Эксперт предрек Молдавии коллапс из-за спада в экономике
Эксперт предрек Молдавии коллапс из-за спада в экономике - РИА Новости, 23.03.2025
Эксперт предрек Молдавии коллапс из-за спада в экономике
Сфера экономики Молдавии сталкивается с рецессией из-за спада во всех основных экономических секторах, что может привести к коллапсу, если власти не предпримут... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:33:00+03:00
2025-03-23T13:33:00+03:00
экономика
молдавия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. Сфера экономики Молдавии сталкивается с рецессией из-за спада во всех основных экономических секторах, что может привести к коллапсу, если власти не предпримут срочные меры, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ. "Молдавия сталкивается с одним из самых сложных экономических периодов за последние десятилетия. Официальные данные подтверждают начало рецессии, с двумя подряд кварталами сокращения валового внутреннего продукта (ВВП). Рецессия — это лишь вершина айсберга. Настоящий вопрос: готовы ли мы избежать коллапса или довольствуемся тем, что будем наблюдать за медленным падением экономики?" - заявил Ионицэ журналистам, Он уверен, что причиной очередного кризиса в экономике стал не временный сбой, а "системный крах основных экономических секторов". По его словам, отмечен спад в сельском хозяйстве, что напрямую затрудняет доходы фермеров и экономическую стабильность сельских регионов. Отмечен глубокий кризис в производственном секторе, что приводит и к снижению уровня занятости. При этой обрушение экспорта затрудняет способность Молдавии поддерживать свою конкурентоспособность на внешних рынках. "Эти факторы создают "идеальный шторм", который ставит под сомнение экономическое будущее Молдавии. Правительство продолжает надеяться на обещания внешнего финансирования без четкой стратегии экономического возрождения. Без глубоких реформ и конкретных шагов по стимулированию внутреннего производства, сокращению зависимости от импорта и поддержке местных предпринимателей Молдавия рискует попасть в порочный круг экономической стагнации и упадка", - подчеркивает Ионицэ. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://ria.ru/20250317/kollaps-2005491767.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, молдавия, в мире
Экономика, Молдавия, В мире
Эксперт предрек Молдавии коллапс из-за спада в экономике

Ионицэ: Молдавия сталкнулась с рецессией, за ней может последовать коллапс

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. Сфера экономики Молдавии сталкивается с рецессией из-за спада во всех основных экономических секторах, что может привести к коллапсу, если власти не предпримут срочные меры, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ.
"Молдавия сталкивается с одним из самых сложных экономических периодов за последние десятилетия. Официальные данные подтверждают начало рецессии, с двумя подряд кварталами сокращения валового внутреннего продукта (ВВП). Рецессия — это лишь вершина айсберга. Настоящий вопрос: готовы ли мы избежать коллапса или довольствуемся тем, что будем наблюдать за медленным падением экономики?" - заявил Ионицэ журналистам,
Он уверен, что причиной очередного кризиса в экономике стал не временный сбой, а "системный крах основных экономических секторов". По его словам, отмечен спад в сельском хозяйстве, что напрямую затрудняет доходы фермеров и экономическую стабильность сельских регионов. Отмечен глубокий кризис в производственном секторе, что приводит и к снижению уровня занятости. При этой обрушение экспорта затрудняет способность Молдавии поддерживать свою конкурентоспособность на внешних рынках.
"Эти факторы создают "идеальный шторм", который ставит под сомнение экономическое будущее Молдавии. Правительство продолжает надеяться на обещания внешнего финансирования без четкой стратегии экономического возрождения. Без глубоких реформ и конкретных шагов по стимулированию внутреннего производства, сокращению зависимости от импорта и поддержке местных предпринимателей Молдавия рискует попасть в порочный круг экономической стагнации и упадка", - подчеркивает Ионицэ.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Экс-премьер Филат заявил о коллапсе экономики в Молдавии
17 марта, 13:51
 
ЭкономикаМолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала