https://ria.ru/20250323/ekonomika-2006769372.html
Эксперт предрек Молдавии коллапс из-за спада в экономике
Эксперт предрек Молдавии коллапс из-за спада в экономике - РИА Новости, 23.03.2025
Эксперт предрек Молдавии коллапс из-за спада в экономике
Сфера экономики Молдавии сталкивается с рецессией из-за спада во всех основных экономических секторах, что может привести к коллапсу, если власти не предпримут... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:33:00+03:00
2025-03-23T13:33:00+03:00
2025-03-23T13:33:00+03:00
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КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. Сфера экономики Молдавии сталкивается с рецессией из-за спада во всех основных экономических секторах, что может привести к коллапсу, если власти не предпримут срочные меры, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ. "Молдавия сталкивается с одним из самых сложных экономических периодов за последние десятилетия. Официальные данные подтверждают начало рецессии, с двумя подряд кварталами сокращения валового внутреннего продукта (ВВП). Рецессия — это лишь вершина айсберга. Настоящий вопрос: готовы ли мы избежать коллапса или довольствуемся тем, что будем наблюдать за медленным падением экономики?" - заявил Ионицэ журналистам, Он уверен, что причиной очередного кризиса в экономике стал не временный сбой, а "системный крах основных экономических секторов". По его словам, отмечен спад в сельском хозяйстве, что напрямую затрудняет доходы фермеров и экономическую стабильность сельских регионов. Отмечен глубокий кризис в производственном секторе, что приводит и к снижению уровня занятости. При этой обрушение экспорта затрудняет способность Молдавии поддерживать свою конкурентоспособность на внешних рынках. "Эти факторы создают "идеальный шторм", который ставит под сомнение экономическое будущее Молдавии. Правительство продолжает надеяться на обещания внешнего финансирования без четкой стратегии экономического возрождения. Без глубоких реформ и конкретных шагов по стимулированию внутреннего производства, сокращению зависимости от импорта и поддержке местных предпринимателей Молдавия рискует попасть в порочный круг экономической стагнации и упадка", - подчеркивает Ионицэ. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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экономика, молдавия, в мире
Экономика, Молдавия, В мире
Эксперт предрек Молдавии коллапс из-за спада в экономике
Ионицэ: Молдавия сталкнулась с рецессией, за ней может последовать коллапс
КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. Сфера экономики Молдавии сталкивается с рецессией из-за спада во всех основных экономических секторах, что может привести к коллапсу, если власти не предпримут срочные меры, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ.
"Молдавия сталкивается с одним из самых сложных экономических периодов за последние десятилетия. Официальные данные подтверждают начало рецессии, с двумя подряд кварталами сокращения валового внутреннего продукта (ВВП). Рецессия — это лишь вершина айсберга. Настоящий вопрос: готовы ли мы избежать коллапса или довольствуемся тем, что будем наблюдать за медленным падением экономики?" - заявил Ионицэ журналистам,
Он уверен, что причиной очередного кризиса в экономике стал не временный сбой, а "системный крах основных экономических секторов". По его словам, отмечен спад в сельском хозяйстве, что напрямую затрудняет доходы фермеров и экономическую стабильность сельских регионов. Отмечен глубокий кризис в производственном секторе, что приводит и к снижению уровня занятости. При этой обрушение экспорта затрудняет способность Молдавии
поддерживать свою конкурентоспособность на внешних рынках.
"Эти факторы создают "идеальный шторм", который ставит под сомнение экономическое будущее Молдавии. Правительство продолжает надеяться на обещания внешнего финансирования без четкой стратегии экономического возрождения. Без глубоких реформ и конкретных шагов по стимулированию внутреннего производства, сокращению зависимости от импорта и поддержке местных предпринимателей Молдавия рискует попасть в порочный круг экономической стагнации и упадка", - подчеркивает Ионицэ.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.