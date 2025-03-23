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Россиянам рассказали об основных типах дропперов - РИА Новости, 23.03.2025
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08:43 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/droppery-2006744418.html
Россиянам рассказали об основных типах дропперов
Россиянам рассказали об основных типах дропперов - РИА Новости, 23.03.2025
Россиянам рассказали об основных типах дропперов
Дропперы - посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у россиян - по выполняемому ими функционалу делятся на три основных РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T08:43:00+03:00
2025-03-23T08:43:00+03:00
технологии
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Дропперы - посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у россиян - по выполняемому ими функционалу делятся на три основных типа: заливщик, транзитник и обнальщик, а по степени осознания ими своей роли – на разводных и неразводных, говорится в материалах Банка России, которые есть у РИА Новости. "Дропы - основных три типа бывает: заливщик, транзитник и обнальщик", - отмечается в материалах. Транзитник - это тот, кто получает на карту деньги, переводит их дальше на реквизиты, которые ему его куратор сообщает; заливщик получает от курьеров денежные суммы и заносит, то есть "заливает" их через банкоматы на какие-то счета и карты, подчеркнул регулятор. "Обнальщик - тот, кто получает деньги на карту и снимает с банкоматов, но дальше он либо передает дальнейшим курьерам, либо может сам выступать в роли курьера, перевозить их куда-то в другие регионы для того, чтобы дальше продолжить цепочку вывода", - пояснили в ЦБ. Кроме того, для характеристики дропперов у регулятора есть еще термина - разводные и неразводные дропы. "Неразводные это те, кто знает, что они занимаются дропперством, то есть они целенаправленно пришли к этой деятельности. Разводные – это те, кого вовлекают без их ведома", - заключается в материалах.
https://ria.ru/20250220/dropper-2000495220.html
https://ria.ru/20250211/tsb-1998530416.html
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технологии, центральный банк рф (цб рф), экономика, россия
Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия
Россиянам рассказали об основных типах дропперов

ЦБ: в три основных типа дропперов входят заливщик, транзитник и обнальщик

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЧеловек снимает деньги в банкомате
Человек снимает деньги в банкомате - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости
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Человек снимает деньги в банкомате. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Дропперы - посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у россиян - по выполняемому ими функционалу делятся на три основных типа: заливщик, транзитник и обнальщик, а по степени осознания ими своей роли – на разводных и неразводных, говорится в материалах Банка России, которые есть у РИА Новости.
"Дропы - основных три типа бывает: заливщик, транзитник и обнальщик", - отмечается в материалах.
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Транзитник - это тот, кто получает на карту деньги, переводит их дальше на реквизиты, которые ему его куратор сообщает; заливщик получает от курьеров денежные суммы и заносит, то есть "заливает" их через банкоматы на какие-то счета и карты, подчеркнул регулятор.
"Обнальщик - тот, кто получает деньги на карту и снимает с банкоматов, но дальше он либо передает дальнейшим курьерам, либо может сам выступать в роли курьера, перевозить их куда-то в другие регионы для того, чтобы дальше продолжить цепочку вывода", - пояснили в ЦБ.
Кроме того, для характеристики дропперов у регулятора есть еще термина - разводные и неразводные дропы.
"Неразводные это те, кто знает, что они занимаются дропперством, то есть они целенаправленно пришли к этой деятельности. Разводные – это те, кого вовлекают без их ведома", - заключается в материалах.
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ТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаРоссия
 
 
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