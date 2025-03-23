https://ria.ru/20250323/droppery-2006744418.html

Россиянам рассказали об основных типах дропперов

Россиянам рассказали об основных типах дропперов - РИА Новости, 23.03.2025

Россиянам рассказали об основных типах дропперов

Дропперы - посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у россиян - по выполняемому ими функционалу делятся на три основных РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T08:43:00+03:00

2025-03-23T08:43:00+03:00

2025-03-23T08:43:00+03:00

технологии

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россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Дропперы - посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у россиян - по выполняемому ими функционалу делятся на три основных типа: заливщик, транзитник и обнальщик, а по степени осознания ими своей роли – на разводных и неразводных, говорится в материалах Банка России, которые есть у РИА Новости. "Дропы - основных три типа бывает: заливщик, транзитник и обнальщик", - отмечается в материалах. Транзитник - это тот, кто получает на карту деньги, переводит их дальше на реквизиты, которые ему его куратор сообщает; заливщик получает от курьеров денежные суммы и заносит, то есть "заливает" их через банкоматы на какие-то счета и карты, подчеркнул регулятор. "Обнальщик - тот, кто получает деньги на карту и снимает с банкоматов, но дальше он либо передает дальнейшим курьерам, либо может сам выступать в роли курьера, перевозить их куда-то в другие регионы для того, чтобы дальше продолжить цепочку вывода", - пояснили в ЦБ. Кроме того, для характеристики дропперов у регулятора есть еще термина - разводные и неразводные дропы. "Неразводные это те, кто знает, что они занимаются дропперством, то есть они целенаправленно пришли к этой деятельности. Разводные – это те, кого вовлекают без их ведома", - заключается в материалах.

https://ria.ru/20250220/dropper-2000495220.html

https://ria.ru/20250211/tsb-1998530416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, центральный банк рф (цб рф), экономика, россия