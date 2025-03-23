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ВСУ полностью прекратили движение по дороге к пункту пропуска "Суджа" - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:57 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/doroga-2006791495.html
ВСУ полностью прекратили движение по дороге к пункту пропуска "Суджа"
ВСУ полностью прекратили движение по дороге к пункту пропуска "Суджа" - РИА Новости, 23.03.2025
ВСУ полностью прекратили движение по дороге к пункту пропуска "Суджа"
Российские силы уничтожали всю технику, которая пыталась выйти по дороге на автомобильный пункт пропуска "Суджа", либо наоборот совершить подвоз на украинские... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:57:00+03:00
2025-03-23T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СУДЖА (Курская область), 23 мар - РИА Новости. Российские силы уничтожали всю технику, которая пыталась выйти по дороге на автомобильный пункт пропуска "Суджа", либо наоборот совершить подвоз на украинские позиции, на данный момент ВСУ полностью прекратили по ней движение, рассказал РИА Новости оператор БПЛА отряда "Т" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки "Север", с позывным "Кай". "Основное поражение им (ВСУ – ред.) наносили, когда они двигались по этой дороге. Это основная трасса для снабжения с границы с Украиной на Суджу. Поэтому по ней все основные передвижения они делали, все колонны по ней ездили с техникой и так далее. Удавалось осуществлять ее огневой контроль непосредственно, и очень много противника осталось на этой дороге. Потому что это была их основная дорога снабжения", - рассказал "Кай". О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Глава государства 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
россия
курская область
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"Очень много противника осталось на этой дороге". Боец "Кай" об уничтожении техники ВСУ
"Очень много противника осталось на этой дороге". Российские силы уничтожали всю технику, которая пыталась выйти по дороге на автомобильный пункт пропуска "Суджа", либо наоборот совершить подвоз на украинские позиции, ВСУ полностью прекратили движение по ней, рассказал РИА Новости оператор БПЛА отряда "Т" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки "Север", с позывным "Кай".
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ полностью прекратили движение по дороге к пункту пропуска "Суджа"

Оператор БПЛА Кай: ВСУ полностью прекратили движение по дороге на КПП "Суджа"

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СУДЖА (Курская область), 23 мар - РИА Новости. Российские силы уничтожали всю технику, которая пыталась выйти по дороге на автомобильный пункт пропуска "Суджа", либо наоборот совершить подвоз на украинские позиции, на данный момент ВСУ полностью прекратили по ней движение, рассказал РИА Новости оператор БПЛА отряда "Т" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки "Север", с позывным "Кай".
«
"Основное поражение им (ВСУ – ред.) наносили, когда они двигались по этой дороге. Это основная трасса для снабжения с границы с Украиной на Суджу. Поэтому по ней все основные передвижения они делали, все колонны по ней ездили с техникой и так далее. Удавалось осуществлять ее огневой контроль непосредственно, и очень много противника осталось на этой дороге. Потому что это была их основная дорога снабжения", - рассказал "Кай".
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Глава государства 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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