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В ДНР восемь мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/dnr-2006826335.html
В ДНР восемь мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР восемь мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025
В ДНР восемь мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны ВСУ
Восемь мирных жителей ДНР пострадали в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T21:26:00+03:00
2025-03-23T21:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
дебальцево
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Восемь мирных жителей ДНР пострадали в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Восемь мирных жителей, в том числе три подростка, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. По его словам, в Никитовском районе Горловки пострадали шесть человек, среди которых три подростка. Еще двое мужчин были ранены в поселке Мироновском городского округа Дебальцево, а также в поселке Веселое Ясиноватского муниципального округа.
https://ria.ru/20250323/udar-2006807884.html
донецкая народная республика
горловка
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донецкая народная республика, горловка, дебальцево, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Дебальцево, Денис Пушилин
В ДНР восемь мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны ВСУ

Пушилин: восемь мирных жителей ДНР пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома
Вид на соседний дом через разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Восемь мирных жителей ДНР пострадали в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Восемь мирных жителей, в том числе три подростка, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.
По его словам, в Никитовском районе Горловки пострадали шесть человек, среди которых три подростка. Еще двое мужчин были ранены в поселке Мироновском городского округа Дебальцево, а также в поселке Веселое Ясиноватского муниципального округа.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДебальцевоДенис Пушилин
 
 
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