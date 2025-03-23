https://ria.ru/20250323/dnr-2006826335.html

В ДНР восемь мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР восемь мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025

В ДНР восемь мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны ВСУ

Восемь мирных жителей ДНР пострадали в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T21:26:00+03:00

2025-03-23T21:26:00+03:00

2025-03-23T21:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

дебальцево

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg

ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Восемь мирных жителей ДНР пострадали в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Восемь мирных жителей, в том числе три подростка, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. По его словам, в Никитовском районе Горловки пострадали шесть человек, среди которых три подростка. Еще двое мужчин были ранены в поселке Мироновском городского округа Дебальцево, а также в поселке Веселое Ясиноватского муниципального округа.

https://ria.ru/20250323/udar-2006807884.html

донецкая народная республика

горловка

дебальцево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, горловка, дебальцево, денис пушилин