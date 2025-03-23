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СМИ: во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в США вспыхнул пожар

СМИ: во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в США вспыхнул пожар - РИА Новости, 23.03.2025

СМИ: во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в США вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в парке развлечений Epcot, расположенном во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в американском штате Флорида, пострадавших и жертв нет, сообщает РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T04:34:00+03:00

2025-03-23T04:34:00+03:00

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в мире

флорида

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пожар вспыхнул в парке развлечений Epcot, расположенном во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в американском штате Флорида, пострадавших и жертв нет, сообщает телеканал Fox 35 со ссылкой на представителей парка развлечений."В субботу вечером (По местному времени — Прим. ред.) в закулисье парка развлечений Epcot Всемирного центра отдыха Уолта Диснея вспыхнул пожар, в результате чего в окрестностях был виден темный столб дыма", — говорится в сообщении телеканала.Была проведена эвакуация, пожар удалось быстро потушить. При этом никто не пострадал. По словам представителей центра, пожар начался за французским павильоном в зоне "Витрина Мира", посвященной некоторым странам. Причиной, предположительно, стало возгорание в холодильнике.

https://ria.ru/20250322/khitrou-2006613067.html

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в мире, флорида, уолт дисней