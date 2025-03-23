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СМИ: во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в США вспыхнул пожар - РИА Новости, 23.03.2025
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04:34 23.03.2025 (обновлено: 06:03 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/disney-2006736430.html
СМИ: во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в США вспыхнул пожар
СМИ: во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в США вспыхнул пожар - РИА Новости, 23.03.2025
СМИ: во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в США вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в парке развлечений Epcot, расположенном во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в американском штате Флорида, пострадавших и жертв нет, сообщает РИА Новости, 23.03.2025
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в мире
флорида
уолт дисней
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пожар вспыхнул в парке развлечений Epcot, расположенном во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в американском штате Флорида, пострадавших и жертв нет, сообщает телеканал Fox 35 со ссылкой на представителей парка развлечений.&quot;В субботу вечером (По местному времени — Прим. ред.) в закулисье парка развлечений Epcot Всемирного центра отдыха Уолта Диснея вспыхнул пожар, в результате чего в окрестностях был виден темный столб дыма&quot;, — говорится в сообщении телеканала.Была проведена эвакуация, пожар удалось быстро потушить. При этом никто не пострадал. По словам представителей центра, пожар начался за французским павильоном в зоне "Витрина Мира", посвященной некоторым странам. Причиной, предположительно, стало возгорание в холодильнике.
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в мире, флорида, уолт дисней
В мире, Флорида, Уолт Дисней
СМИ: во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в США вспыхнул пожар

Fox 35: во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в США вспыхнул пожар, жертв нет

CC0 / rgrivas10 / Disney World в Орландо, США
Disney World в Орландо, США - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
CC0 / rgrivas10 /
Disney World в Орландо, США . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пожар вспыхнул в парке развлечений Epcot, расположенном во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в американском штате Флорида, пострадавших и жертв нет, сообщает телеканал Fox 35 со ссылкой на представителей парка развлечений.
«

"В субботу вечером (По местному времени — Прим. ред.) в закулисье парка развлечений Epcot Всемирного центра отдыха Уолта Диснея вспыхнул пожар, в результате чего в окрестностях был виден темный столб дыма", — говорится в сообщении телеканала.

Была проведена эвакуация, пожар удалось быстро потушить. При этом никто не пострадал.
По словам представителей центра, пожар начался за французским павильоном в зоне "Витрина Мира", посвященной некоторым странам. Причиной, предположительно, стало возгорание в холодильнике.
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