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Песков раскрыл детали о подготовке встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
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12:24 23.03.2025 (обновлено: 14:00 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/detali-2006762644.html
Песков раскрыл детали о подготовке встречи Путина и Трампа
Песков раскрыл детали о подготовке встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
Песков раскрыл детали о подготовке встречи Путина и Трампа
Встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны предшествовать непростые технические контакты, переговорщики в понедельник отправятся РИА Новости, 23.03.2025
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политика
россия
эр-рияд (город)
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны предшествовать непростые технические контакты, переговорщики в понедельник отправятся в Эр-Рияд, чтобы начать этот сложный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину подчеркнул, что будущая встреча Путина и Трампа должна быть "должным образом" подготовлена. "Нужно сначала провести непростые технические переговоры. Вот как раз, собственно, в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс", - сказал Песков в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста.
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политика, россия, эр-рияд (город), сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Политика, Россия, Эр-Рияд (город), США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Песков раскрыл детали о подготовке встречи Путина и Трампа

Песков: встрече Путина и Трампа предшествуют непростые технические контакты

© AP Photo / Jorge Silva, poolПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Jorge Silva, pool
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны предшествовать непростые технические контакты, переговорщики в понедельник отправятся в Эр-Рияд, чтобы начать этот сложный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину подчеркнул, что будущая встреча Путина и Трампа должна быть "должным образом" подготовлена.
"Нужно сначала провести непростые технические переговоры. Вот как раз, собственно, в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс", - сказал Песков в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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ПолитикаРоссияЭр-Рияд (город)СШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В мире
 
 
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