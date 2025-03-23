https://ria.ru/20250323/detali-2006762644.html

Песков раскрыл детали о подготовке встречи Путина и Трампа

Песков раскрыл детали о подготовке встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025

Песков раскрыл детали о подготовке встречи Путина и Трампа

Встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны предшествовать непростые технические контакты, переговорщики в понедельник отправятся РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T12:24:00+03:00

2025-03-23T12:24:00+03:00

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политика

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эр-рияд (город)

сша

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дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны предшествовать непростые технические контакты, переговорщики в понедельник отправятся в Эр-Рияд, чтобы начать этот сложный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину подчеркнул, что будущая встреча Путина и Трампа должна быть "должным образом" подготовлена. "Нужно сначала провести непростые технические переговоры. Вот как раз, собственно, в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс", - сказал Песков в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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политика, россия, эр-рияд (город), сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире