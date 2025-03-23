https://ria.ru/20250323/desantniki-2006807123.html
Десантникам, прорвавшимся в тыл ВСУ по газопроводу, не хватало кислорода
Десантникам, прорвавшимся в тыл ВСУ по газопроводу, не хватало кислорода - РИА Новости, 23.03.2025
Десантникам, прорвавшимся в тыл ВСУ по газопроводу, не хватало кислорода
Десантники из Бурятии, которые прорвались в тыл ВСУ в Курской области через газопровод, вынуждены были держать расстояние между группами в 50-100 метров из-за... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T18:25:00+03:00
2025-03-23T18:25:00+03:00
2025-03-23T18:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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КУРСК, 23 мар - РИА Новости. Десантники из Бурятии, которые прорвались в тыл ВСУ в Курской области через газопровод, вынуждены были держать расстояние между группами в 50-100 метров из-за сильной нехватки кислорода, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным "Север". Он рассказал, что штурм начался в ночь с 3 на 4 марта. Российские военные прошли по вырытым подземным туннелям около 400-500 метров перед тем, как спуститься в газопровод. "Сделали сначала интервал небольшой. Когда пробка начала появляться, я собрал всю роту свою. И в течение всех этих трех-четырех дней я передвигался на протяжении 50-100 метров между взводами", - рассказал "Север". По его словам, была очень сильная нехватка воздуха, а вентиляции было недостаточно. В Добровольческом корпусе ранее сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. В Добровольческом корпусе уточнили, что с началом масштабного наступления российских войск более 800 добровольцев и военнослужащих, воспользовавшись скрытными путями выдвижения, вышли на поверхность и ударили по позициям ВСУ, которые не ожидали атаки с этого направления.
https://ria.ru/20250312/desantniki-2004617804.html
https://ria.ru/20250319/zhitel-2005893943.html
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Военнослужащий: зашедшие по трубе в тыл ВСУ десантники шли группами из-за нехватки кислорода
Десантники из Бурятии, которые прорвались в тыл ВСУ в Курской области через газопровод, вынуждены были держать расстояние между группами в 50-100 метров из-за сильной нехватки кислорода. Об этом рассказал РИА Новости командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным "Север".
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суджа, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантникам, прорвавшимся в тыл ВСУ по газопроводу, не хватало кислорода
Десантники, прорвавшиеся в тыл ВСУ по трубе, держали дистанцию в 50-100 метров
КУРСК, 23 мар - РИА Новости. Десантники из Бурятии, которые прорвались в тыл ВСУ в Курской области через газопровод, вынуждены были держать расстояние между группами в 50-100 метров из-за сильной нехватки кислорода, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным "Север".
Он рассказал, что штурм начался в ночь с 3 на 4 марта. Российские военные прошли по вырытым подземным туннелям около 400-500 метров перед тем, как спуститься в газопровод.
"Сделали сначала интервал небольшой. Когда пробка начала появляться, я собрал всю роту свою. И в течение всех этих трех-четырех дней я передвигался на протяжении 50-100 метров между взводами", - рассказал "Север".
По его словам, была очень сильная нехватка воздуха, а вентиляции было недостаточно.
В Добровольческом корпусе ранее сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ
, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ
в Судже
в Курской области
, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
В Добровольческом корпусе уточнили, что с началом масштабного наступления российских войск более 800 добровольцев и военнослужащих, воспользовавшись скрытными путями выдвижения, вышли на поверхность и ударили по позициям ВСУ, которые не ожидали атаки с этого направления.