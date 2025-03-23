https://ria.ru/20250323/desantnik-2006806115.html
Десантник рассказал подробности прорыва в тыл ВСУ через газопровод
Десантник рассказал подробности прорыва в тыл ВСУ через газопровод - РИА Новости, 23.03.2025
Десантник рассказал подробности прорыва в тыл ВСУ через газопровод
Десантники из Бурятии, прорвавшиеся в тыл ВСУ в Курской области по трубам газопровода, несмотря на нехватку воздуха, преодолевали дистанцию в более чем... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T18:18:00+03:00
2025-03-23T18:18:00+03:00
2025-03-23T20:37:00+03:00
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суджа
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воздушно-десантные войска россии
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КУРСК, 23 мар — РИА Новости. Десантники из Бурятии, прорвавшиеся в тыл ВСУ в Курской области по трубам газопровода, несмотря на нехватку воздуха, преодолевали дистанцию в более чем полкилометра почти без отдыха, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Север. "Люди страдали очень сильно. Да и тяжело было идти. Получается, каждый пролет по десять метров, мы проходили за один присест 70 метров: 70 метров проходим, пять минут отдыхаем. Семь-восемь пролетов проходили таких, 30-40-минутный перерыв, потому что если чуть больше делаешь перерыв — то потом уже встаешь, ноги ватные, дышать невозможно", — рассказал десантник. В Добровольческом корпусе ранее сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. Противник, неся потери, хаотично отходит в направлении Заолешенки к международному автомобильному пункту пропуска Суджа. Для развития успеха и закрепления результатов прорыва в бой вводятся новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой. В Добровольческом корпусе уточнили, что с началом масштабного наступления российских войск более 800 добровольцев и военнослужащих, воспользовавшись скрытными путями выдвижения, вышли на поверхность и ударили по позициям ВСУ, которые не ожидали атаки с этого направления.
https://ria.ru/20250322/obstanovka-2006208582.html
https://ria.ru/20250312/desantniki-2004617804.html
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Военнослужащий: зашедшие по трубе в тыл ВСУ десантники шли группами из-за нехватки кислорода
Десантники из Бурятии, которые прорвались в тыл ВСУ в Курской области через газопровод, вынуждены были держать расстояние между группами в 50-100 метров из-за сильной нехватки кислорода. Об этом рассказал РИА Новости командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным "Север".
2025-03-23T18:18
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суджа, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантник рассказал подробности прорыва в тыл ВСУ через газопровод
Десантники, зашедшие в тыл ВСУ по трубе, преодолели полкилометра без отдыха
КУРСК, 23 мар — РИА Новости. Десантники из Бурятии, прорвавшиеся в тыл ВСУ в Курской области по трубам газопровода, несмотря на нехватку воздуха, преодолевали дистанцию в более чем полкилометра почти без отдыха, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Север.
"Люди страдали очень сильно. Да и тяжело было идти. Получается, каждый пролет по десять метров, мы проходили за один присест 70 метров: 70 метров проходим, пять минут отдыхаем. Семь-восемь пролетов проходили таких, 30-40-минутный перерыв, потому что если чуть больше делаешь перерыв — то потом уже встаешь, ноги ватные, дышать невозможно", — рассказал десантник.
В Добровольческом корпусе ранее сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ
, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ
в Судже
в Курской области
, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.
В результате была освобождена промышленная зона в Судже. Противник, неся потери, хаотично отходит в направлении Заолешенки к международному автомобильному пункту пропуска Суджа. Для развития успеха и закрепления результатов прорыва в бой вводятся новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой.
В Добровольческом корпусе уточнили, что с началом масштабного наступления российских войск более 800 добровольцев и военнослужащих, воспользовавшись скрытными путями выдвижения, вышли на поверхность и ударили по позициям ВСУ, которые не ожидали атаки с этого направления.