Глава МИД Турции призвал усилить давление на Израиль
Глава МИД Турции Фидан призвал усилить давление на Израиль для перемирия в Газе
© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал усилить давление на Израиль для устойчивого прекращения огня в Газе.
Фидан выступил в воскресенье на заседании Контактной группы по Газе Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Каире.
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18 марта, 11:45
"Авиаудары, нанесенные Израилем 18 марта, показали, что у Израиля есть более обширная повестка дня. Блокирование гуманитарной помощи и обстрелы сирийской и ливанской территории являются показателями того, что Израиль упорно продолжает проводить экспансионистскую политику. Мир в регионе невозможен без остановки Израиля", - приводит слова Фидана источник РИА Новости в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что главной целью мирового сообщества должно быть прекращение разрушений в Газе и достижение постоянного прекращения огня.
"Необходимо усилить давление на Израиль. Мы должны использовать такие платформы, как ООН, для немедленного и постоянного прекращения огня. Египетский план по Газе, поддержанный всеми странами ОИС, представляет собой конструктивную основу. Мы должны двигаться вперед на основе этого плана", - сказал Фидан.
Ранее на этой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.