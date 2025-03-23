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Глава МИД Турции призвал усилить давление на Израиль - РИА Новости, 23.03.2025
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19:30 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/davlenie-2006813650.html
Глава МИД Турции призвал усилить давление на Израиль
Глава МИД Турции призвал усилить давление на Израиль - РИА Новости, 23.03.2025
Глава МИД Турции призвал усилить давление на Израиль
Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал усилить давление на Израиль для устойчивого прекращения огня в Газе. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T19:30:00+03:00
2025-03-23T19:30:00+03:00
в мире
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал усилить давление на Израиль для устойчивого прекращения огня в Газе. Фидан выступил в воскресенье на заседании Контактной группы по Газе Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Каире. "Авиаудары, нанесенные Израилем 18 марта, показали, что у Израиля есть более обширная повестка дня. Блокирование гуманитарной помощи и обстрелы сирийской и ливанской территории являются показателями того, что Израиль упорно продолжает проводить экспансионистскую политику. Мир в регионе невозможен без остановки Израиля", - приводит слова Фидана источник РИА Новости в турецком внешнеполитическом ведомстве. Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что главной целью мирового сообщества должно быть прекращение разрушений в Газе и достижение постоянного прекращения огня. "Необходимо усилить давление на Израиль. Мы должны использовать такие платформы, как ООН, для немедленного и постоянного прекращения огня. Египетский план по Газе, поддержанный всеми странами ОИС, представляет собой конструктивную основу. Мы должны двигаться вперед на основе этого плана", - сказал Фидан. Ранее на этой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
https://ria.ru/20250318/gaza-2005674180.html
https://ria.ru/20250323/izrail-2006738577.html
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в мире, израиль, турция, каир (город), хакан фидан, хамас, лига арабских государств, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Турция, Каир (город), Хакан Фидан, ХАМАС, Лига арабских государств, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Глава МИД Турции призвал усилить давление на Израиль

Глава МИД Турции Фидан призвал усилить давление на Израиль для перемирия в Газе

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал усилить давление на Израиль для устойчивого прекращения огня в Газе.
Фидан выступил в воскресенье на заседании Контактной группы по Газе Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Каире.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Генсек ООН отреагировал на израильские авиаудары по Газе
18 марта, 11:45
"Авиаудары, нанесенные Израилем 18 марта, показали, что у Израиля есть более обширная повестка дня. Блокирование гуманитарной помощи и обстрелы сирийской и ливанской территории являются показателями того, что Израиль упорно продолжает проводить экспансионистскую политику. Мир в регионе невозможен без остановки Израиля", - приводит слова Фидана источник РИА Новости в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что главной целью мирового сообщества должно быть прекращение разрушений в Газе и достижение постоянного прекращения огня.
"Необходимо усилить давление на Израиль. Мы должны использовать такие платформы, как ООН, для немедленного и постоянного прекращения огня. Египетский план по Газе, поддержанный всеми странами ОИС, представляет собой конструктивную основу. Мы должны двигаться вперед на основе этого плана", - сказал Фидан.
Ранее на этой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
Флаги Израиля - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
СМИ: Израиль предложил ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников
Вчера, 06:01
 
В миреИзраильТурцияКаир (город)Хакан ФиданХАМАСЛига арабских государствООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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