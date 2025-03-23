https://ria.ru/20250323/davlenie-2006746200.html

В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления

В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления - РИА Новости, 23.03.2025

В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления

Атмосферное давление в воскресенье в Москве уже достигло 764 миллиметра ртутного столба, побит прежний суточный максимум давления 1943 года, сообщил в своем... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T09:29:00+03:00

2025-03-23T09:29:00+03:00

2025-03-23T09:29:00+03:00

общество

москва

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827206239_0:110:2049:1262_1920x0_80_0_0_11f8c00ec5cbc67f0202f196d5c7ed8e.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Атмосферное давление в воскресенье в Москве уже достигло 764 миллиметра ртутного столба, побит прежний суточный максимум давления 1943 года, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня, в 8 часов утра, на базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, атмосферное давление достигло отметки в 764,2 миллиметра ртутного столба, что на 0,1 миллиметра ртутного столба, выше, чем прежний рекорд этого дня, установленный более 80 лет назад, в 1943 году", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что в ближайшие часы показания барометров начнут постепенно понижаться и к вечеру составят 761 миллиметр ртутного столба, что по-прежнему существенно выше нормы.

https://ria.ru/20250323/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, погода