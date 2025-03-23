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В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления
В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления - РИА Новости, 23.03.2025
В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления
Атмосферное давление в воскресенье в Москве уже достигло 764 миллиметра ртутного столба, побит прежний суточный максимум давления 1943 года, сообщил в своем... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T09:29:00+03:00
2025-03-23T09:29:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Атмосферное давление в воскресенье в Москве уже достигло 764 миллиметра ртутного столба, побит прежний суточный максимум давления 1943 года, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня, в 8 часов утра, на базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, атмосферное давление достигло отметки в 764,2 миллиметра ртутного столба, что на 0,1 миллиметра ртутного столба, выше, чем прежний рекорд этого дня, установленный более 80 лет назад, в 1943 году", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что в ближайшие часы показания барометров начнут постепенно понижаться и к вечеру составят 761 миллиметр ртутного столба, что по-прежнему существенно выше нормы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления
Синоптик Леус: давление в Москве достигло 764 мм рт ст, побив рекорд 1943 года