https://ria.ru/20250323/dagestan-2006805462.html

В Дагестане задержали 13 членов банды наркоторговцев

В Дагестане задержали 13 членов банды наркоторговцев - РИА Новости, 23.03.2025

В Дагестане задержали 13 членов банды наркоторговцев

Тринадцать членов преступного сообщества, занимавшего производством, хранением, перевозкой и бесконтактным сбытом наркотических средств, задержаны в Дагестане,... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T18:10:00+03:00

2025-03-23T18:10:00+03:00

2025-03-23T18:10:00+03:00

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg

МАХАЧКАЛА, 23 мар - РИА Новости. Тринадцать членов преступного сообщества, занимавшего производством, хранением, перевозкой и бесконтактным сбытом наркотических средств, задержаны в Дагестане, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД региона. "Тринадцать задержанных… Следственным управлением МВД Дагестана по материалам УФСБ России по РД и УКОН МВД Дагестана возбуждено уголовное дело в отношении 13 жителей республики по ч.2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем. По версии следствия, подозреваемые организовали преступное сообщество на территории региона, посредством которого занимались производством, хранением, перевозкой и бесконтактным сбытом наркотических средств через интернет", – говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемые работали по четко построенной иерархии с распределенными ролями и функциями. Для стабильного и систематического извлечения прибыли была разработана схема и налажен канал поставки прекурсоров наркотических средств, химических реактивов и лабораторного оборудования, необходимого для серийного производства мефедрона. В ходе оперативных мероприятий правоохранители с июля по декабрь 2024 года у участников банды изъяли прекурсоры наркотиков массой 74,5 килограмма, 11,8 килограмма мефедрона, 34,8 килограмма гашиша и 9,7 грамм d-Лизергид.

https://ria.ru/20250320/kuban-2006207910.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия