https://ria.ru/20250323/dagestan-2006805462.html
В Дагестане задержали 13 членов банды наркоторговцев
В Дагестане задержали 13 членов банды наркоторговцев - РИА Новости, 23.03.2025
В Дагестане задержали 13 членов банды наркоторговцев
Тринадцать членов преступного сообщества, занимавшего производством, хранением, перевозкой и бесконтактным сбытом наркотических средств, задержаны в Дагестане,... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T18:10:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 23 мар - РИА Новости. Тринадцать членов преступного сообщества, занимавшего производством, хранением, перевозкой и бесконтактным сбытом наркотических средств, задержаны в Дагестане, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД региона. "Тринадцать задержанных… Следственным управлением МВД Дагестана по материалам УФСБ России по РД и УКОН МВД Дагестана возбуждено уголовное дело в отношении 13 жителей республики по ч.2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем. По версии следствия, подозреваемые организовали преступное сообщество на территории региона, посредством которого занимались производством, хранением, перевозкой и бесконтактным сбытом наркотических средств через интернет", – говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемые работали по четко построенной иерархии с распределенными ролями и функциями. Для стабильного и систематического извлечения прибыли была разработана схема и налажен канал поставки прекурсоров наркотических средств, химических реактивов и лабораторного оборудования, необходимого для серийного производства мефедрона. В ходе оперативных мероприятий правоохранители с июля по декабрь 2024 года у участников банды изъяли прекурсоры наркотиков массой 74,5 килограмма, 11,8 килограмма мефедрона, 34,8 килограмма гашиша и 9,7 грамм d-Лизергид.
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происшествия, россия
В Дагестане задержали 13 членов банды наркоторговцев
В Дагестане задержали 13 членов банды, занимавшейся производством наркотиков
МАХАЧКАЛА, 23 мар - РИА Новости. Тринадцать членов преступного сообщества, занимавшего производством, хранением, перевозкой и бесконтактным сбытом наркотических средств, задержаны в Дагестане, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД региона.
"Тринадцать задержанных… Следственным управлением МВД Дагестана по материалам УФСБ России
по РД и УКОН МВД Дагестана возбуждено уголовное дело в отношении 13 жителей республики по ч.2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем. По версии следствия, подозреваемые организовали преступное сообщество на территории региона, посредством которого занимались производством, хранением, перевозкой и бесконтактным сбытом наркотических средств через интернет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемые работали по четко построенной иерархии с распределенными ролями и функциями. Для стабильного и систематического извлечения прибыли была разработана схема и налажен канал поставки прекурсоров наркотических средств, химических реактивов и лабораторного оборудования, необходимого для серийного производства мефедрона.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители с июля по декабрь 2024 года у участников банды изъяли прекурсоры наркотиков массой 74,5 килограмма, 11,8 килограмма мефедрона, 34,8 килограмма гашиша и 9,7 грамм d-Лизергид.