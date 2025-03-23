Рейтинг@Mail.ru
В Британии поприветствовали уход за могилами военных, похороненных в России - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/cwgc-2006812721.html
В Британии поприветствовали уход за могилами военных, похороненных в России
В Британии поприветствовали уход за могилами военных, похороненных в России - РИА Новости, 23.03.2025
В Британии поприветствовали уход за могилами военных, похороненных в России
В комиссии по воинским захоронениям стран британского Содружества наций (CWGC) поприветствовали уход за могилами британских военнослужащих в России в контексте... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T19:20:00+03:00
2025-03-23T19:20:00+03:00
в мире
россия
москва
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801153470_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_fbac5874b1d75eda1e8799569faf7c01.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В комиссии по воинским захоронениям стран британского Содружества наций (CWGC) поприветствовали уход за могилами британских военнослужащих в России в контексте напряженности в отношениях между Москвой и Лондоном, сообщает британская газета Observer. Как отмечается, в могилах, находящихся в Мурманске, Архангельске и Владивостоке, захоронены тела 663 британских военных - большинство погибли, сражаясь на стороне белых в Гражданскую войну в России, но также есть останки солдат из союзнических конвоев, погибших во Вторую мировую. За ними в течение десятилетий ухаживали российские ВС, а также частные подрядчики, услуги которых оплачивала комиссия, пишет издание, добавляя, что подобное финансирование прекратилось после начала российской спецоперации на Украине и введения санкций против РФ. Газета указывает, что, по всей видимости, стороны пришли к частному взаимопониманию, и комиссия продолжает ухаживать за 674 могилами советских граждан в Британии и других странах, полагая, что российская сторона придерживается аналогичного подхода в отношении захоронений британцев в РФ. "Мы не видели могил (британцев - ред.), но думаем, что за ними все еще ухаживают... Мы ухаживаем за могилами (советских военных - ред.) на наших кладбищах", - приводит издание слова регионального директора комиссии в Британии и северных странах Гарета Хардвера. Согласно публикации, дипломат из британского посольства в Москве в 2024 году вместе с российским коллегой посещал Мурманск по случаю отмечаемого в странах британского содружества Дня памяти павших в ноябре и сообщал, что местное кладбище находится в хорошем состоянии. "(Уход за могилами - ред.) выходит за рамки даже таких напряженных отношений, которые существуют между нашими странами сегодня", - приводит издание слова вице-председателя комиссии, вице-адмирала Питера Хадсона, в ходе конференции этого учреждения на прошлой неделе в Лондоне.
https://ria.ru/20250309/britanija-2003918033.html
россия
москва
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801153470_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_6faa7232f212b7e4a3ac2a2cb2ed9c52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, лондон
В мире, Россия, Москва, Лондон
В Британии поприветствовали уход за могилами военных, похороненных в России

Observer: в CWGC поприветствовали уход за могилами британских военных в России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В комиссии по воинским захоронениям стран британского Содружества наций (CWGC) поприветствовали уход за могилами британских военнослужащих в России в контексте напряженности в отношениях между Москвой и Лондоном, сообщает британская газета Observer.
Как отмечается, в могилах, находящихся в Мурманске, Архангельске и Владивостоке, захоронены тела 663 британских военных - большинство погибли, сражаясь на стороне белых в Гражданскую войну в России, но также есть останки солдат из союзнических конвоев, погибших во Вторую мировую. За ними в течение десятилетий ухаживали российские ВС, а также частные подрядчики, услуги которых оплачивала комиссия, пишет издание, добавляя, что подобное финансирование прекратилось после начала российской спецоперации на Украине и введения санкций против РФ. Газета указывает, что, по всей видимости, стороны пришли к частному взаимопониманию, и комиссия продолжает ухаживать за 674 могилами советских граждан в Британии и других странах, полагая, что российская сторона придерживается аналогичного подхода в отношении захоронений британцев в РФ.
"Мы не видели могил (британцев - ред.), но думаем, что за ними все еще ухаживают... Мы ухаживаем за могилами (советских военных - ред.) на наших кладбищах", - приводит издание слова регионального директора комиссии в Британии и северных странах Гарета Хардвера.
Согласно публикации, дипломат из британского посольства в Москве в 2024 году вместе с российским коллегой посещал Мурманск по случаю отмечаемого в странах британского содружества Дня памяти павших в ноябре и сообщал, что местное кладбище находится в хорошем состоянии.
"(Уход за могилами - ред.) выходит за рамки даже таких напряженных отношений, которые существуют между нашими странами сегодня", - приводит издание слова вице-председателя комиссии, вице-адмирала Питера Хадсона, в ходе конференции этого учреждения на прошлой неделе в Лондоне.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В Британии отказались рассматривать введение всеобщей воинской повинности
9 марта, 14:08
 
В миреРоссияМоскваЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала