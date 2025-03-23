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В Британии поприветствовали уход за могилами военных, похороненных в России

В Британии поприветствовали уход за могилами военных, похороненных в России - РИА Новости, 23.03.2025

В Британии поприветствовали уход за могилами военных, похороненных в России

В комиссии по воинским захоронениям стран британского Содружества наций (CWGC) поприветствовали уход за могилами британских военнослужащих в России в контексте... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T19:20:00+03:00

2025-03-23T19:20:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В комиссии по воинским захоронениям стран британского Содружества наций (CWGC) поприветствовали уход за могилами британских военнослужащих в России в контексте напряженности в отношениях между Москвой и Лондоном, сообщает британская газета Observer. Как отмечается, в могилах, находящихся в Мурманске, Архангельске и Владивостоке, захоронены тела 663 британских военных - большинство погибли, сражаясь на стороне белых в Гражданскую войну в России, но также есть останки солдат из союзнических конвоев, погибших во Вторую мировую. За ними в течение десятилетий ухаживали российские ВС, а также частные подрядчики, услуги которых оплачивала комиссия, пишет издание, добавляя, что подобное финансирование прекратилось после начала российской спецоперации на Украине и введения санкций против РФ. Газета указывает, что, по всей видимости, стороны пришли к частному взаимопониманию, и комиссия продолжает ухаживать за 674 могилами советских граждан в Британии и других странах, полагая, что российская сторона придерживается аналогичного подхода в отношении захоронений британцев в РФ. "Мы не видели могил (британцев - ред.), но думаем, что за ними все еще ухаживают... Мы ухаживаем за могилами (советских военных - ред.) на наших кладбищах", - приводит издание слова регионального директора комиссии в Британии и северных странах Гарета Хардвера. Согласно публикации, дипломат из британского посольства в Москве в 2024 году вместе с российским коллегой посещал Мурманск по случаю отмечаемого в странах британского содружества Дня памяти павших в ноябре и сообщал, что местное кладбище находится в хорошем состоянии. "(Уход за могилами - ред.) выходит за рамки даже таких напряженных отношений, которые существуют между нашими странами сегодня", - приводит издание слова вице-председателя комиссии, вице-адмирала Питера Хадсона, в ходе конференции этого учреждения на прошлой неделе в Лондоне.

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