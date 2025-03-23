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Врач назвала продукт, который может предотвратить разрушение суставов - РИА Новости, 23.03.2025
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03:14 23.03.2025 (обновлено: 05:56 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/brokkoli-2006733622.html
Врач назвала продукт, который может предотвратить разрушение суставов
Врач назвала продукт, который может предотвратить разрушение суставов - РИА Новости, 23.03.2025
Врач назвала продукт, который может предотвратить разрушение суставов
Брокколи, содержащая в своем составе сульфорафан, способна предотвращать разрушение суставов и снимать воспаления, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T03:14:00+03:00
2025-03-23T05:56:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Брокколи, содержащая в своем составе сульфорафан, способна предотвращать разрушение суставов и снимать воспаления, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Есть причина, по которой почти каждая диета включает в себя брокколи. Это сульфорафан – соединение, которое повышает уровень тестостерона и борется с накоплением жира в организме. А еще блокирует ферменты, связанные с разрушением суставов и воспалением", — сказала Сухорукова. Кроме того, брокколи богата витамином С, который снижает уровень гормона стресса кортизола, что положительно влияет на общий тонус организма, добавила она.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач назвала продукт, который может предотвратить разрушение суставов

Врач Сухорукова: брокколи способна предотвратить разрушение суставов

© РИА Новости / Алексей ФилипповБрокколи
Брокколи - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Брокколи . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Брокколи, содержащая в своем составе сульфорафан, способна предотвращать разрушение суставов и снимать воспаления, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Есть причина, по которой почти каждая диета включает в себя брокколи. Это сульфорафан – соединение, которое повышает уровень тестостерона и борется с накоплением жира в организме. А еще блокирует ферменты, связанные с разрушением суставов и воспалением", — сказала Сухорукова.
Кроме того, брокколи богата витамином С, который снижает уровень гормона стресса кортизола, что положительно влияет на общий тонус организма, добавила она.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила Сухорукова
 
 
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