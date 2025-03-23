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В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников

В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 23.03.2025

В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T23:04:00+03:00

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2025-03-23T23:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250322/chs-2006657537.html

ростовская область

россия

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ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)