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В Курской области завели дело после атаки БПЛА на автомобиль главы района
В Курской области завели дело после атаки БПЛА на автомобиль главы района - РИА Новости, 23.03.2025
В Курской области завели дело после атаки БПЛА на автомобиль главы района
Уголовное дело возбуждено по факту атаки украинского БПЛА на гражданский автомобиль главы Беловского района Курской области, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T18:48:00+03:00
2025-03-23T18:48:00+03:00
2025-03-23T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
беловский район
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светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту атаки украинского БПЛА на гражданский автомобиль главы Беловского района Курской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Следствием установлено, что 23 марта 2025 года в Беловском районе Курской области военнослужащие украинских вооруженных формирований с использованием беспилотного летательного аппарата атаковали гражданский автомобиль, на котором передвигался глава района, перевозивший хлеб. В результате преступных действий мужчина получил ранение, автомобиль поврежден. "По факту атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) гражданского автомобиля в Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
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происшествия, курская область, беловский район, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Беловский район, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области завели дело после атаки БПЛА на автомобиль главы района
СК завел дело после атаки БПЛА на автомобиль главы района в Курской области