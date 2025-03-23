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В Ростовской области ввели режим ЧС из-за падения беспилотников - РИА Новости, 23.03.2025
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15:45 23.03.2025 (обновлено: 16:39 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/bpla-2006788676.html
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за падения беспилотников
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за падения беспилотников - РИА Новости, 23.03.2025
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за падения беспилотников
В Ростове-на-Дону и трех районах области ввели режим ЧС после падения дронов, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:45:00+03:00
2025-03-23T16:39:00+03:00
ростов-на-дону
происшествия
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Ростове-на-Дону и трех районах области ввели режим ЧС после падения дронов, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах — до устранения всех последствий отраженных атак", — написал он.Уточняется, что в доме №49 на улице Горсоветская оказалось повреждено 31 окно в 16 квартирах. Тепловой контур временно закрыт. При этом угрозы обрушения здания нет. К восстановлению стены и замене окон приступят в понедельник. Всем пострадавшим окажут материальную поддержку.Выплаты также получат два человека, получивших ранения. Одного из них после оказания медпомощи отпустили домой, второй находится в БСМП, указал Слюсарь.Что касается Сальска, то там повреждены окна в магазине, художественном музее и квартире дома на улице Ленина, 10, ее владельцам покажут материальную помощь. Тепловой контур удалось временно закрыть. На перекрестке улиц Ворошилова и Ленина после падения БПЛА образовалась воронка. Среди мирных жителей никто не пострадал, отметил врио губернатора. "В Морозовском районе на месте падения БПЛА на автомобиль на трассе все еще работают специалисты-взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов. В сгоревшем автомобиле погиб 42-летний москвич, которой возвращался домой из Краснодарского края. Семье погибшего окажем материальную помощь", — подчеркнул он.Кроме того, в воскресенье в Тарасовском районе взрывной волной выбило стекла в двух домах в хуторе Каюкова Дячинского сельского поселения, пострадавших нет, добавил Слюсарь.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250319/shpionazh-2005905592.html
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ростов-на-дону, происшествия, ростовская область, юрий слюсарь
Ростов-на-Дону, Происшествия, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за падения беспилотников

Слюсарь: в Ростове-на-Дону и трех районах Ростовской области ввели режим ЧС

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЖилой дом в Ростове-на-Дону, поврежденный из-за атаки украинского беспилотника
Жилой дом в Ростове-на-Дону, поврежденный из-за атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Жилой дом в Ростове-на-Дону, поврежденный из-за атаки украинского беспилотника
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Ростове-на-Дону и трех районах области ввели режим ЧС после падения дронов, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах — до устранения всех последствий отраженных атак", — написал он.
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Уточняется, что в доме №49 на улице Горсоветская оказалось повреждено 31 окно в 16 квартирах. Тепловой контур временно закрыт. При этом угрозы обрушения здания нет. К восстановлению стены и замене окон приступят в понедельник. Всем пострадавшим окажут материальную поддержку.
Выплаты также получат два человека, получивших ранения. Одного из них после оказания медпомощи отпустили домой, второй находится в БСМП, указал Слюсарь.
Что касается Сальска, то там повреждены окна в магазине, художественном музее и квартире дома на улице Ленина, 10, ее владельцам покажут материальную помощь. Тепловой контур удалось временно закрыть. На перекрестке улиц Ворошилова и Ленина после падения БПЛА образовалась воронка. Среди мирных жителей никто не пострадал, отметил врио губернатора.
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"В Морозовском районе на месте падения БПЛА на автомобиль на трассе все еще работают специалисты-взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов. В сгоревшем автомобиле погиб 42-летний москвич, которой возвращался домой из Краснодарского края. Семье погибшего окажем материальную помощь", — подчеркнул он.
Кроме того, в воскресенье в Тарасовском районе взрывной волной выбило стекла в двух домах в хуторе Каюкова Дячинского сельского поселения, пострадавших нет, добавил Слюсарь.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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