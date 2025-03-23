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Боец "Севера" рассказал о минах ВСУ, сделанных при помощи 3D-принтеров - РИА Новости, 23.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/boets-2006828484.html
Боец "Севера" рассказал о минах ВСУ, сделанных при помощи 3D-принтеров
Боец "Севера" рассказал о минах ВСУ, сделанных при помощи 3D-принтеров - РИА Новости, 23.03.2025
Боец "Севера" рассказал о минах ВСУ, сделанных при помощи 3D-принтеров
Мины, сделанные при помощи 3D-принтеров, оставили ВСУ в Судже Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" добровольческого корпуса, действующего в... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T22:05:00+03:00
2025-03-23T22:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
дмитрий медведев
владимир путин
вооруженные силы украины
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СУДЖА (Курская область), 23 мар - РИА Новости. Мины, сделанные при помощи 3D-принтеров, оставили ВСУ в Судже Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Север", с позывным "Бритва". "Мина, на 3D-принтере сделанная, нажимного действия. Украинская, здесь их достаточно много", - рассказал "Бритва", демонстрируя боеприпас. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Глава государства 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250315/sudzha-2005159560.html
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курская область, россия, суджа, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Боец "Севера" рассказал о минах ВСУ, сделанных при помощи 3D-принтеров

ВСУ оставили в Судже мины, сделанные при помощи 3D-принтеров

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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СУДЖА (Курская область), 23 мар - РИА Новости. Мины, сделанные при помощи 3D-принтеров, оставили ВСУ в Судже Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Север", с позывным "Бритва".
"Мина, на 3D-принтере сделанная, нажимного действия. Украинская, здесь их достаточно много", - рассказал "Бритва", демонстрируя боеприпас.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Глава государства 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
Суджа после освобождения российскими военными от ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Житель Суджи рассказал, как во время оккупации ВСУ люди умирали от голода
15 марта, 09:44
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаДмитрий МедведевВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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