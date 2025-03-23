https://ria.ru/20250323/boets-2006828484.html
Боец "Севера" рассказал о минах ВСУ, сделанных при помощи 3D-принтеров
Боец "Севера" рассказал о минах ВСУ, сделанных при помощи 3D-принтеров - РИА Новости, 23.03.2025
Боец "Севера" рассказал о минах ВСУ, сделанных при помощи 3D-принтеров
Мины, сделанные при помощи 3D-принтеров, оставили ВСУ в Судже Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" добровольческого корпуса, действующего в... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T22:05:00+03:00
2025-03-23T22:05:00+03:00
2025-03-23T22:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
дмитрий медведев
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006639405_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e67be7f6f1c9f34eac72d755dd1f77db.jpg
СУДЖА (Курская область), 23 мар - РИА Новости. Мины, сделанные при помощи 3D-принтеров, оставили ВСУ в Судже Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Север", с позывным "Бритва". "Мина, на 3D-принтере сделанная, нажимного действия. Украинская, здесь их достаточно много", - рассказал "Бритва", демонстрируя боеприпас. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Глава государства 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250315/sudzha-2005159560.html
курская область
россия
суджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006639405_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_39d4a220a59566301362e173b261826a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, суджа, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Боец "Севера" рассказал о минах ВСУ, сделанных при помощи 3D-принтеров
ВСУ оставили в Судже мины, сделанные при помощи 3D-принтеров