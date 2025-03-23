https://ria.ru/20250323/boets-2006828484.html

Боец "Севера" рассказал о минах ВСУ, сделанных при помощи 3D-принтеров

Боец "Севера" рассказал о минах ВСУ, сделанных при помощи 3D-принтеров - РИА Новости, 23.03.2025

Боец "Севера" рассказал о минах ВСУ, сделанных при помощи 3D-принтеров

Мины, сделанные при помощи 3D-принтеров, оставили ВСУ в Судже Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" добровольческого корпуса, действующего в... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T22:05:00+03:00

2025-03-23T22:05:00+03:00

2025-03-23T22:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

дмитрий медведев

владимир путин

вооруженные силы украины

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СУДЖА (Курская область), 23 мар - РИА Новости. Мины, сделанные при помощи 3D-принтеров, оставили ВСУ в Судже Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Север", с позывным "Бритва". "Мина, на 3D-принтере сделанная, нажимного действия. Украинская, здесь их достаточно много", - рассказал "Бритва", демонстрируя боеприпас. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Глава государства 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.

https://ria.ru/20250315/sudzha-2005159560.html

курская область

россия

суджа

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курская область, россия, суджа, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины