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Хинштейн сообщил, что блогера Апачева оштрафуют за въезд в Суджу - РИА Новости, 23.03.2025
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19:13 23.03.2025 (обновлено: 21:25 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/bloger-2006811479.html
Хинштейн сообщил, что блогера Апачева оштрафуют за въезд в Суджу
Хинштейн сообщил, что блогера Апачева оштрафуют за въезд в Суджу - РИА Новости, 23.03.2025
Хинштейн сообщил, что блогера Апачева оштрафуют за въезд в Суджу
Интернет-блогера Акима Апачева оштрафуют за въезд в Суджу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T19:13:00+03:00
2025-03-23T21:25:00+03:00
суджа
курская область
александр хинштейн
аким апачев
дмитрий медведев
россия
общество
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КУРСК, 23 мар — РИА Новости. Интернет-блогера Акима Апачева оштрафуют за въезд в Суджу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Блогер Аким Апачев, который решил обойти запрет оперштаба на въезд в приграничье, будет оштрафован. То, что блогер побывал в Судже и демонстративно занимался порчей имущества, подтверждает видео, которое он выложил у себя на канале", — подчеркнул он.Хинштейн отметил, что в поступках Апачева есть состав как минимум административного правонарушения. Речь идет о нарушении запрета на въезд в Суджу. Врио губернатора уточнил, что уже поручил руководителю комитета региональной безопасности подготовить возбуждение производства по этому поводу. По словам Хинштейна, применением блогером ненормативной лексики, порчей имущества и актами вандализма займутся правоохранительные органы.Врио губернатора также отметил, что блогер по-хамски отвечает местным жителям, которые возмущены его поведением. "Подобное считаю просто наглой провокацией! Мы стараемся удержать людей, тоскующих и переживающих за родной дом, потому что там до сих пор крайне опасно, а кто-то позволяет себе вкидывать подобное и фактически заниматься вандализмом. В городе, который семь месяцев был сосредоточением тяжелейших боев, людской боли, смерти и крови наших бойцов, которые отбивали Суджу у врага!" — подчеркнул врио губернатора.Все материалы по этому делу передадут в компетентные органы, добавил Хинштейн.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.Согласно сводкам российского военного ведомства, с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше двух тысяч военных за неделю решающего наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.
https://ria.ru/20250321/sudzha-2006442236.html
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суджа, курская область, александр хинштейн, аким апачев, дмитрий медведев, россия, общество
Суджа, Курская область, Александр Хинштейн, Аким Апачев, Дмитрий Медведев, Россия, Общество
Хинштейн сообщил, что блогера Апачева оштрафуют за въезд в Суджу

Хинштейн: блогера Апачева оштрафуют за нарушение запрета на въезд в Суджу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАким Апачев
Аким Апачев - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Аким Апачев. Архивное фото
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КУРСК, 23 мар — РИА Новости. Интернет-блогера Акима Апачева оштрафуют за въезд в Суджу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Блогер Аким Апачев, который решил обойти запрет оперштаба на въезд в приграничье, будет оштрафован. То, что блогер побывал в Судже и демонстративно занимался порчей имущества, подтверждает видео, которое он выложил у себя на канале", — подчеркнул он.
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Хинштейн отметил, что в поступках Апачева есть состав как минимум административного правонарушения. Речь идет о нарушении запрета на въезд в Суджу. Врио губернатора уточнил, что уже поручил руководителю комитета региональной безопасности подготовить возбуждение производства по этому поводу. По словам Хинштейна, применением блогером ненормативной лексики, порчей имущества и актами вандализма займутся правоохранительные органы.
Врио губернатора также отметил, что блогер по-хамски отвечает местным жителям, которые возмущены его поведением.
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"Подобное считаю просто наглой провокацией! Мы стараемся удержать людей, тоскующих и переживающих за родной дом, потому что там до сих пор крайне опасно, а кто-то позволяет себе вкидывать подобное и фактически заниматься вандализмом. В городе, который семь месяцев был сосредоточением тяжелейших боев, людской боли, смерти и крови наших бойцов, которые отбивали Суджу у врага!" — подчеркнул врио губернатора.
Все материалы по этому делу передадут в компетентные органы, добавил Хинштейн.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Согласно сводкам российского военного ведомства, с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше двух тысяч военных за неделю решающего наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.
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СуджаКурская областьАлександр ХинштейнАким АпачевДмитрий МедведевРоссияОбщество
 
 
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