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ПВО ночью уничтожила 59 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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07:14 23.03.2025 (обновлено: 09:15 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/bespilotniki-2006740343.html
ПВО ночью уничтожила 59 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 59 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.03.2025
ПВО ночью уничтожила 59 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью над семью регионами России 59 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T07:14:00+03:00
2025-03-23T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
безопасность
астраханская область
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью над семью регионами России 59 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов&quot;, — рассказали в ведомстве.Бойцы ПВО уничтожили:Как уточнил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, массированную атаку БПЛА отразили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах. В хуторе Каюковка повреждено остекление в частном доме, никто не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.Ранее Слюсарь сообщил, что из-за атаки беспилотника на трассе Морозовск — Цимлянск загорелся автомобиль, погиб один человек.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250321/svo-2006165642.html
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россия, ростовская область, безопасность, астраханская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Безопасность, Астраханская область
ПВО ночью уничтожила 59 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 59 украинских беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью над семью регионами России 59 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.

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21 марта, 08:00
Бойцы ПВО уничтожили:
Как уточнил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, массированную атаку БПЛА отразили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах. В хуторе Каюковка повреждено остекление в частном доме, никто не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.
Ранее Слюсарь сообщил, что из-за атаки беспилотника на трассе Морозовск — Цимлянск загорелся автомобиль, погиб один человек.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьБезопасностьАстраханская область
 
 
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