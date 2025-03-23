https://ria.ru/20250323/bespilotniki-2006740343.html

ПВО ночью уничтожила 59 украинских беспилотников

ПВО ночью уничтожила 59 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.03.2025

ПВО ночью уничтожила 59 украинских беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью над семью регионами России 59 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T07:14:00+03:00

2025-03-23T07:14:00+03:00

2025-03-23T09:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью над семью регионами России 59 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Бойцы ПВО уничтожили:Как уточнил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, массированную атаку БПЛА отразили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах. В хуторе Каюковка повреждено остекление в частном доме, никто не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.Ранее Слюсарь сообщил, что из-за атаки беспилотника на трассе Морозовск — Цимлянск загорелся автомобиль, погиб один человек.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250321/svo-2006165642.html

https://ria.ru/20250323/poteri-2006737395.html

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ростовская область

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россия, ростовская область, безопасность, астраханская область