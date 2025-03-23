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В Ставропольском крае объявили опасность атаки беспилотников

В Ставропольском крае объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 23.03.2025

В Ставропольском крае объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T04:49:00+03:00

2025-03-23T04:49:00+03:00

2025-03-23T04:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями", - написал он в своем Telegram-канале.

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край, владимир владимиров