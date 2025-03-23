https://ria.ru/20250323/bespilotniki-2006736657.html
В Ставропольском крае объявили опасность атаки беспилотников
В Ставропольском крае объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 23.03.2025
В Ставропольском крае объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T04:49:00+03:00
2025-03-23T04:49:00+03:00
2025-03-23T04:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844721454_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_8ce987aa614b48bc650ab4e5beafd556.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями", - написал он в своем Telegram-канале.
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844721454_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e94c60ed2210d105185af71cf35897fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ставропольский край, Владимир Владимиров
В Ставропольском крае объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Владимиров: в Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА