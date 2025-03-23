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В Ставропольском крае объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:49 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/bespilotniki-2006736657.html
В Ставропольском крае объявили опасность атаки беспилотников
В Ставропольском крае объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 23.03.2025
В Ставропольском крае объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T04:49:00+03:00
2025-03-23T04:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями", - написал он в своем Telegram-канале.
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происшествия, ставропольский край, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ставропольский край, Владимир Владимиров
В Ставропольском крае объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Владимиров: в Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВход в здание аэропорта "Минеральные воды" в Ставропольском крае
Вход в здание аэропорта Минеральные воды в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Вход в здание аэропорта "Минеральные воды" в Ставропольском крае . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями", - написал он в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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