https://ria.ru/20250323/bespilotnik-2006742934.html
В Астраханской области обломок беспилотника повредил жилое строение
В Астраханской области обломок беспилотника повредил жилое строение - РИА Новости, 23.03.2025
В Астраханской области обломок беспилотника повредил жилое строение
При падении обломков одного из БПЛА в Астраханской области повреждено жилое строение и автомобиль, сообщает губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T08:16:00+03:00
2025-03-23T08:16:00+03:00
2025-03-23T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
астраханская область
игорь бабушкин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. При падении обломков одного из БПЛА в Астраханской области повреждено жилое строение и автомобиль, сообщает губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале."Атака БПЛА северной части региона. Службы РЭБ и ПВО отработали штатно. По данным Минобороны, 20 дронов нейтрализовано. К сожалению, при падении обломков одного из БПЛА пострадало жилое строение, автомобиль", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область, игорь бабушкин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Вооруженные силы Украины
В Астраханской области обломок беспилотника повредил жилое строение
Бабушкин: в Астраханской области упавший обломок БПЛА повредил жилое строение