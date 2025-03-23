https://ria.ru/20250323/bespilotnik-2006742934.html

В Астраханской области обломок беспилотника повредил жилое строение

В Астраханской области обломок беспилотника повредил жилое строение - РИА Новости, 23.03.2025

В Астраханской области обломок беспилотника повредил жилое строение

При падении обломков одного из БПЛА в Астраханской области повреждено жилое строение и автомобиль, сообщает губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T08:16:00+03:00

2025-03-23T08:16:00+03:00

2025-03-23T08:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

астраханская область

игорь бабушкин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. При падении обломков одного из БПЛА в Астраханской области повреждено жилое строение и автомобиль, сообщает губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале."Атака БПЛА северной части региона. Службы РЭБ и ПВО отработали штатно. По данным Минобороны, 20 дронов нейтрализовано. К сожалению, при падении обломков одного из БПЛА пострадало жилое строение, автомобиль", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

астраханская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, астраханская область, игорь бабушкин, вооруженные силы украины