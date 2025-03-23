https://ria.ru/20250323/barnaul-2006744243.html

В Барнауле пенсионерке приходится чистить крышу дома, рискуя жизнью

В Барнауле пенсионерке приходится чистить крышу дома, рискуя жизнью - РИА Новости, 23.03.2025

В Барнауле пенсионерке приходится чистить крышу дома, рискуя жизнью

Девяностолетняя женщина вынуждена чистить крышу многоквартирного дома в Барнауле, рискуя жизнью, чтобы ее квартиру не затопило, идёт проверка, сообщили в СУСК... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T10:04:00+03:00

2025-03-23T10:04:00+03:00

2025-03-23T10:04:00+03:00

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БАРНАУЛ, 23 мар – РИА Новости. Девяностолетняя женщина вынуждена чистить крышу многоквартирного дома в Барнауле, рискуя жизнью, чтобы ее квартиру не затопило, идёт проверка, сообщили в СУСК по региону. "В соцмедиа жильцы одного из домов в городе Барнауле разместили видео, на котором 90-летняя женщина чистит крышу многоэтажного дома. По словам граждан, пожилой человек вынужден рисковать жизнью из-за того, что управляющая компания бездействует. Ежегодно жилье пенсионерки затапливает талыми водами. По данному сообщению… зарегистрирована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что все происходит в четырёхэтажном доме, а пожилая женщина может сорваться в любой момент. Ситуация заинтересовала и краевую прокуратуру. "Организована проверка исполнения федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При подтверждении информации будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

https://ria.ru/20250303/makhachkala-2002793907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, барнаул, россия