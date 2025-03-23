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В Барнауле пенсионерке приходится чистить крышу дома, рискуя жизнью - РИА Новости, 23.03.2025
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10:04 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/barnaul-2006744243.html
В Барнауле пенсионерке приходится чистить крышу дома, рискуя жизнью
В Барнауле пенсионерке приходится чистить крышу дома, рискуя жизнью - РИА Новости, 23.03.2025
В Барнауле пенсионерке приходится чистить крышу дома, рискуя жизнью
Девяностолетняя женщина вынуждена чистить крышу многоквартирного дома в Барнауле, рискуя жизнью, чтобы ее квартиру не затопило, идёт проверка, сообщили в СУСК... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T10:04:00+03:00
2025-03-23T10:04:00+03:00
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БАРНАУЛ, 23 мар – РИА Новости. Девяностолетняя женщина вынуждена чистить крышу многоквартирного дома в Барнауле, рискуя жизнью, чтобы ее квартиру не затопило, идёт проверка, сообщили в СУСК по региону. "В соцмедиа жильцы одного из домов в городе Барнауле разместили видео, на котором 90-летняя женщина чистит крышу многоэтажного дома. По словам граждан, пожилой человек вынужден рисковать жизнью из-за того, что управляющая компания бездействует. Ежегодно жилье пенсионерки затапливает талыми водами. По данному сообщению… зарегистрирована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что все происходит в четырёхэтажном доме, а пожилая женщина может сорваться в любой момент. Ситуация заинтересовала и краевую прокуратуру. "Организована проверка исполнения федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При подтверждении информации будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.
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происшествия, барнаул, россия
Происшествия, Барнаул, Россия
В Барнауле пенсионерке приходится чистить крышу дома, рискуя жизнью

В Барнауле 90-летняя женщина чистила крышу, рискуя жизнью из-за бездействия УК

© Соцсети90-летняя женщина в Барнауле чистит крышу многоквартирного дома от снега. Кадр видео
90-летняя женщина в Барнауле чистит крышу многоквартирного дома от снега. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Соцсети
90-летняя женщина в Барнауле чистит крышу многоквартирного дома от снега. Кадр видео
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БАРНАУЛ, 23 мар – РИА Новости. Девяностолетняя женщина вынуждена чистить крышу многоквартирного дома в Барнауле, рискуя жизнью, чтобы ее квартиру не затопило, идёт проверка, сообщили в СУСК по региону.
"В соцмедиа жильцы одного из домов в городе Барнауле разместили видео, на котором 90-летняя женщина чистит крышу многоэтажного дома. По словам граждан, пожилой человек вынужден рисковать жизнью из-за того, что управляющая компания бездействует. Ежегодно жилье пенсионерки затапливает талыми водами. По данному сообщению… зарегистрирована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что все происходит в четырёхэтажном доме, а пожилая женщина может сорваться в любой момент. Ситуация заинтересовала и краевую прокуратуру.
"Организована проверка исполнения федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При подтверждении информации будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.
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