https://ria.ru/20250323/bakeland-2006464536.html

Переспала со своим сыном и умерла от его руки. История светской львицы

Переспала со своим сыном и умерла от его руки. История светской львицы - РИА Новости, 23.03.2025

Переспала со своим сыном и умерла от его руки. История светской львицы

За ее светской жизнью и нескончаемыми скандалами следил весь мир. А закончилось все жуткой смертью от руки собственного сына, которого она перед этим... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T09:00:00+03:00

2025-03-23T09:00:00+03:00

2025-03-23T09:00:00+03:00

массачусетс

нью-йорк (город)

кембридж (кембриджшир)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006527455_91:217:2662:1663_1920x0_80_0_0_1ee0e6195aac971c23a955a16ed80832.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. За ее светской жизнью и нескончаемыми скандалами следил весь мир. А закончилось все жуткой смертью от руки собственного сына, которого она перед этим соблазнила. Трагическая история светской львицы Барбары Бакеланд. В 11 лет обнаружила своего отца мертвымБарбара Бакеланд, которая в то время еще носила свою девичью фамилию Дейли, родилась в 1922 году в городе Кембридж штата Массачусетс.В январе 1933 года, когда Барбаре было 11 лет, она обнаружила своего отца Фрэнка, отравившегося угарным газом из выхлопной трубы своего автомобиля в семейном гараже.Полиция так и не смогла выяснить все обстоятельства смерти мужчины, окончательным вердиктом стало самоубийство.После смерти отца мать унаследовала крупную сумму денег, благодаря чему вдова смогла переехать в Нью-Йорк и даже купить жилье в довольно престижном месте.Скелеты в шкафуВзрослея, Барбара с каждым годом становилась все более красивой и сексуальной – вскоре она стала частой гостьей на вечеринках для высших слоев общества, где приобрела широкую популярность в узких кругах и сумела обзавестись множеством полезных знакомств.Вскоре девушка получила предложение стать моделью. Барбара заключила контракт с агентом и стала сниматься для многих популярных журналов, юная и привлекательная, она вошла в десятку самых красивых моделей Нью-Йорка.Однако за фасадом видимого благополучия скрывались свои секреты в шкафу: мать Барбары, по некоторым данным, страдала от шизофрении, и похоже, недуги передались и ее дочери.Модель посещала психиатра, но тщательно скрывала это от своего окружения.Обманом вышла замужНа пробах девушка познакомилась с Корнелией Бакеланд, та представила ее своему брату Бруксу, между молодыми людьми вспыхнула искра, они стали встречаться.Новые знакомые Барбары были наследниками супербогатого семейства. Состояние семьи Бакеланд было огромным, предок Брукса и Корнелии, Лео Бакеланд, работал над изобретением пластика, а его потомки владели патентом на пластмассу.Через какое-то время Бруксу надоело мириться с нестабильным характером модели. Он предложил ей расстаться, но тут девушка заявила, что она беременна!Молодой Бакеланд поступил как джентльмен и сделал Барбаре предложение, но как только пара заключила брак, жена призналась новоиспеченному мужу, что солгала насчет беременности.Роман с 15-летней девочкой и попытка самоубийстваМолодые зажили на широкую ногу, двери их жилища не закрывались: они постоянно устраивали вечеринки, окружали себя друзьями и атрибутами роскошной жизни, тут нашлось место и алкоголю, и запрещенным веществам.Барбара становится все более неуравновешенной, грубит и скандалит со своими близкими.Муж активно ходит на сторону. Спустя некоторое время семья перебралась в Европу, и там Брукс встречает 15-летнюю дочь английского дипломата и завязывает с ней роман. Бакеланд без памяти влюбился в девочку и был готов развестись с женой, чтобы жениться на новой возлюбленной.Но отпускать богатенького мужа Барбара не собиралась, поэтому она сымитировала попытку самоубийства – коварная женщина подстроила все так, чтобы ее успели вовремя спасти, и план сработал – Брукс не на шутку перепугался и передумал бросать жену.Предложила сыну красивую испанку, но та отбила ее мужаНесмотря на сложные отношения в семье, у Барбары родился сын Тони, которого оставили на попечении нянь и домашнего персонала. Когда парню исполнилось 18 лет, он решил отправиться путешествовать, там он открыл для себя мир разврата и запрещенных веществ. Отвратительные слухи о его похождениях дошли до Барбары.Решив исправить сына, она привела в дом красивую молодую испанку по имени Сильви, которая должна была стать новой возлюбленной Тони.Однако план дал сбой, и выбор Сильвии пал не на Тони, а на его отца Брукса. В этот раз мужчина добился развода с Барбарой, после чего сбежал с молодой любовницей.Инцест и роковая развязкаБарбара же предприняла еще несколько неудачных попыток свести сына с различными доступными девушками, а затем решилась на совсем уже безумный шаг – решила самостоятельно соблазнить сына, и это ей удалось.Стоит отметить, что Тони, как и его мать с бабушкой, также страдал от различных психических расстройств.Вероятно, причиной, по которой состоялся этот извращенный союз, было наличие как у Барбары, так и у Тони серьезных проблем с психикой, усугубленных наркотиками.Как и следовало ожидать, ни к чему хорошему это не привело – 17 октября 1972 года Тони пошел на кухню, где взял нож и одним ударом убил 50-летнюю мать.По решению суда Тони поместили в психиатрическую лечебницу с усиленным контролем, откуда вышел через восемь лет. На свободе он снова взялся за нож, ударив им собственную бабушку.Его опять поместили за решетку, где он свел счеты с жизнью.Таков закономерный итог жизни, где во главу угла был поставлен разврат и запрещенные вещества.

массачусетс

нью-йорк (город)

кембридж (кембриджшир)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

массачусетс, нью-йорк (город), кембридж (кембриджшир)