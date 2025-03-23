Переспала со своим сыном и умерла от его руки. История светской львицы
© Getty Images / Siri StaffordДевушка в автомобиле
© Getty Images / Siri Stafford
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. За ее светской жизнью и нескончаемыми скандалами следил весь мир. А закончилось все жуткой смертью от руки собственного сына, которого она перед этим соблазнила.
Трагическая история светской львицы Барбары Бакеланд.
В 11 лет обнаружила своего отца мертвым
Барбара Бакеланд, которая в то время еще носила свою девичью фамилию Дейли, родилась в 1922 году в городе Кембридж штата Массачусетс.
В январе 1933 года, когда Барбаре было 11 лет, она обнаружила своего отца Фрэнка, отравившегося угарным газом из выхлопной трубы своего автомобиля в семейном гараже.
Полиция так и не смогла выяснить все обстоятельства смерти мужчины, окончательным вердиктом стало самоубийство.
© Getty Images / Heritage ImagesВид на Нью-Йорк, 1930-е
© Getty Images / Heritage Images
Вид на Нью-Йорк, 1930-е
После смерти отца мать унаследовала крупную сумму денег, благодаря чему вдова смогла переехать в Нью-Йорк и даже купить жилье в довольно престижном месте.
Скелеты в шкафу
Взрослея, Барбара с каждым годом становилась все более красивой и сексуальной – вскоре она стала частой гостьей на вечеринках для высших слоев общества, где приобрела широкую популярность в узких кругах и сумела обзавестись множеством полезных знакомств.
Барбара Бакеланд
Барбара Бакеланд
Вскоре девушка получила предложение стать моделью. Барбара заключила контракт с агентом и стала сниматься для многих популярных журналов, юная и привлекательная, она вошла в десятку самых красивых моделей Нью-Йорка.
Однако за фасадом видимого благополучия скрывались свои секреты в шкафу: мать Барбары, по некоторым данным, страдала от шизофрении, и похоже, недуги передались и ее дочери.
© Getty Images / Universal History ArchiveГоспиталь в Нью-Йорке
© Getty Images / Universal History Archive
Госпиталь в Нью-Йорке
Модель посещала психиатра, но тщательно скрывала это от своего окружения.
Обманом вышла замуж
На пробах девушка познакомилась с Корнелией Бакеланд, та представила ее своему брату Бруксу, между молодыми людьми вспыхнула искра, они стали встречаться.
Новые знакомые Барбары были наследниками супербогатого семейства. Состояние семьи Бакеланд было огромным, предок Брукса и Корнелии, Лео Бакеланд, работал над изобретением пластика, а его потомки владели патентом на пластмассу.
© Getty Images / BettmannЛео Бакеланд, американский изобретатель и магнат
© Getty Images / Bettmann
Лео Бакеланд, американский изобретатель и магнат
Через какое-то время Бруксу надоело мириться с нестабильным характером модели. Он предложил ей расстаться, но тут девушка заявила, что она беременна!
Молодой Бакеланд поступил как джентльмен и сделал Барбаре предложение, но как только пара заключила брак, жена призналась новоиспеченному мужу, что солгала насчет беременности.
Роман с 15-летней девочкой и попытка самоубийства
Молодые зажили на широкую ногу, двери их жилища не закрывались: они постоянно устраивали вечеринки, окружали себя друзьями и атрибутами роскошной жизни, тут нашлось место и алкоголю, и запрещенным веществам.
Барбара становится все более неуравновешенной, грубит и скандалит со своими близкими.
Муж активно ходит на сторону. Спустя некоторое время семья перебралась в Европу, и там Брукс встречает 15-летнюю дочь английского дипломата и завязывает с ней роман. Бакеланд без памяти влюбился в девочку и был готов развестись с женой, чтобы жениться на новой возлюбленной.
© Getty Images / UnoPixСвадебный автомобиль
© Getty Images / UnoPix
Свадебный автомобиль
Но отпускать богатенького мужа Барбара не собиралась, поэтому она сымитировала попытку самоубийства – коварная женщина подстроила все так, чтобы ее успели вовремя спасти, и план сработал – Брукс не на шутку перепугался и передумал бросать жену.
Предложила сыну красивую испанку, но та отбила ее мужа
Несмотря на сложные отношения в семье, у Барбары родился сын Тони, которого оставили на попечении нянь и домашнего персонала. Когда парню исполнилось 18 лет, он решил отправиться путешествовать, там он открыл для себя мир разврата и запрещенных веществ. Отвратительные слухи о его похождениях дошли до Барбары.
© Getty Images / Universal History ArchiveЖенщины с детскими колясками в Нью-Йорке
© Getty Images / Universal History Archive
Женщины с детскими колясками в Нью-Йорке
Решив исправить сына, она привела в дом красивую молодую испанку по имени Сильви, которая должна была стать новой возлюбленной Тони.
Однако план дал сбой, и выбор Сильвии пал не на Тони, а на его отца Брукса. В этот раз мужчина добился развода с Барбарой, после чего сбежал с молодой любовницей.
Инцест и роковая развязка
Барбара же предприняла еще несколько неудачных попыток свести сына с различными доступными девушками, а затем решилась на совсем уже безумный шаг – решила самостоятельно соблазнить сына, и это ей удалось.
Стоит отметить, что Тони, как и его мать с бабушкой, также страдал от различных психических расстройств.
Вероятно, причиной, по которой состоялся этот извращенный союз, было наличие как у Барбары, так и у Тони серьезных проблем с психикой, усугубленных наркотиками.
© Morbid Knowledge/XБарбара Бакеланд и Энтони Бакеланд
© Morbid Knowledge/X
Барбара Бакеланд и Энтони Бакеланд
Как и следовало ожидать, ни к чему хорошему это не привело – 17 октября 1972 года Тони пошел на кухню, где взял нож и одним ударом убил 50-летнюю мать.
По решению суда Тони поместили в психиатрическую лечебницу с усиленным контролем, откуда вышел через восемь лет. На свободе он снова взялся за нож, ударив им собственную бабушку.
Его опять поместили за решетку, где он свел счеты с жизнью.
Таков закономерный итог жизни, где во главу угла был поставлен разврат и запрещенные вещества.