https://ria.ru/20250323/armija-2006815112.html

В Чехии военные увольняются из-за конфликта на Украине, пишут СМИ

В Чехии военные увольняются из-за конфликта на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.03.2025

В Чехии военные увольняются из-за конфликта на Украине, пишут СМИ

Последние три года из чешской армии увольняется на 40% военнослужащих больше, чем в предыдущие годы, это происходит из-за конфликта на Украине, написало издание РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T19:50:00+03:00

2025-03-23T19:50:00+03:00

2025-03-23T19:50:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Последние три года из чешской армии увольняется на 40% военнослужащих больше, чем в предыдущие годы, это происходит из-за конфликта на Украине, написало издание Novinky со ссылкой на слова главы минобороны Яны Черноховой, Издание пишет, что генштаб пока не объяснил, почему за последние 3 года форму ежегодно снимают на 40% военнослужащих больше, чем до 2022 года, однако глава минобороны Чернохова выступила с неожиданным объяснением. "Для некоторых людей причиной ухода (из армии – ред.) стала война на Украине, заявила министр в сенате во время обсуждения поправок к Закону о воинской службе", - говорится в сообщении. Уже около 20 лет армия в республике построена на профессиональной основе. По словам министра, большинство из ныне покидающих армейские ряды военнослужащих надели униформу в мирный период. "Но из-за общественного климата, когда различные порталы годами стращают мобилизацией и тем, что военные будут посланы на Украину, это для некоторых людей повод для того, чтобы снять униформу", - добавила министр. В Генштабе отказались комментировать слова министра. Сама Чернохова отмечает, что делает свои выводы на основании бесед с военнослужащими. "Я много лет общаюсь с военнослужащими... не только сейчас, с позиции министра. Из дебатов с ними, а также от своих коллег я знаю, что некоторые военные действительно так думали и думают", - сообщила Чернохова изданию Novinky. В 2024 году армию покинули 1370 человек, годом ранее - около 1,2 тысячи, а в 2022 году – 1337 профессиональных военнослужащих. При этом ранее число тех, кто сменил армию на "гражданку", колебалось от 800 до 1 тысячи человек в год. Пресс-секретарь генштаба Властимила Циприсова два года назад рассказала изданию Novinky, что более трети солдат уходят на гражданскую службу до окончания срока действия контракта. И это несмотря на то, что их выходное пособие или пенсия в результате сокращаются вдвое. "Наиболее распространенной причиной подачи заявления об увольнении со службы являются личные и семейные обстоятельства", - сказала Киприсова. Чешская армия сталкивается не только с текучкой кадров, но и с отсутствием интереса со стороны молодежи, а также не может выполнить поставленные задачи по набору кадров. В прошлом году вместо 2,2 тысячи новичков армейские ряды пополнили всего 1870 человек. Согласно стратегическим планам минобороны, к 2030 году численность чешской армии должна увеличиться до 30 тысяч военнослужащих, однако сегодня она составляет менее 24 тысяч человек.

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006757307.html

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006798716.html

https://ria.ru/20250313/premer-2004853894.html

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в мире, украина, яна чернохова