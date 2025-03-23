https://ria.ru/20250323/armija-2006805784.html

Глава ВС Уганды анонсировал взятие столицы провинции в ДР Конго

Глава ВС Уганды анонсировал взятие столицы провинции в ДР Конго - РИА Новости, 23.03.2025

Глава ВС Уганды анонсировал взятие столицы провинции в ДР Конго

Командующий армией Уганды Мухузи Кайнеругаба заявил, что армия Уганды или повстанцы движения М23 войдут в город Кисангани, административный центр провинции Чопо РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T18:16:00+03:00

2025-03-23T18:16:00+03:00

2025-03-23T18:45:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Командующий армией Уганды Мухузи Кайнеругаба заявил, что армия Уганды или повстанцы движения М23 войдут в город Кисангани, административный центр провинции Чопо Демократической Республики Конго (ДРК), через неделю."Через неделю либо М23, либо народные силы обороны Уганды будут в Кисангани. По приказу Йовери Мусевени, главнокомандующего вооруженными силами Уганды!", - написал Кайнеругаба.Позднее Кайнеругаба написал в соцсети Х, что армия Уганды собирается арестовать губернатора другой провинции ДРК - Итури. Кайнеругаба утверждает, что губернатор Итури препятствовал деятельности армии Уганды в своем регионе.В феврале западные СМИ сообщали со ссылкой на Кайнеругаба, что вооруженные силы Уганды вошли в город Буниа на востоке Демократической Республики Конго с одобрения местных властей для противостояния группировкам.После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго, а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.

https://ria.ru/20250304/povstantsy-2002943201.html

https://ria.ru/20250214/kongo-1999503666.html

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