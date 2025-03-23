https://ria.ru/20250323/argentina-2006741001.html
Советник Милея назвал аргентинцев единственной проблемой страны
Советник Милея назвал аргентинцев единственной проблемой страны - РИА Новости, 23.03.2025
Советник Милея назвал аргентинцев единственной проблемой страны
Глава консультативного совета правительства Аргентины Демиан Рейдель назвал население страны "единственной проблемой" Аргентины. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T07:31:00+03:00
2025-03-23T07:31:00+03:00
2025-03-23T07:35:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава консультативного совета правительства Аргентины Демиан Рейдель назвал население страны "единственной проблемой" Аргентины. Такое заявление политик сделал на бизнес-форуме IEFA LATAM, который проходил 18 марта в Буэнос-Айресе. Во время выступления Рейдель заявил, что Аргентина хочет стать "хабом для искусственного интеллекта". Политик перечислил положительные аспекты страны, похвалив ее ландшафт, климат и отсутствие крупных военных конфликтов. "У нас большие участки земли с доступом к энергии и воде, холодный климат, что является вишенкой на торте для охлаждения систем искусственного интеллекта. И более того, мы находимся в зоне без вооруженных конфликтов, без цунами, без землетрясений.... Очевидно, проблема в том, что эта территория населена аргентинцами. Это единственная проблема, которую мы решили", -заявил политик. Видео его выступления было распространено в соцсетях. Позднее Рейдель сделал публикацию в соцсети X, в которой он попросил прощения у аргентинцев за недоразумение, вызванное его словами про проблему страны.
https://ria.ru/20250321/kirshner-2006600588.html
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
Советник Милея назвал аргентинцев единственной проблемой страны
Советник Милея Рейдель назвал аргентинцев единственной проблемой страны