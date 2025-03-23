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Блогер Апачев извинился за граффити в Курской области
Блогер Апачев извинился за граффити в Курской области - РИА Новости, 23.03.2025
Блогер Апачев извинился за граффити в Курской области
Интернет-блогер Аким Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити на стенах города, обращение он опубликовал в своем... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T22:48:00+03:00
2025-03-23T22:48:00+03:00
2025-03-23T22:48:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Интернет-блогер Аким Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити на стенах города, обращение он опубликовал в своем Telegram-канале. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области интернет-блогер Аким Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева присутствует как минимум состав административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества". "Дорогие жители Курской области и Суджи, никого не хотел обидеть своими граффити. Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте, ездят через город и видят огромное количество украинских граффити. Поэтому моя задача была обозначить наше присутствие в первую очередь", - сказал Апачев в своем обращении.
https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863945002.html
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курская область, суджа, аким апачев, александр хинштейн
Курская область, Суджа, Аким Апачев, Александр Хинштейн
Блогер Апачев извинился за граффити в Курской области
Блогер Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити