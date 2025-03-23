https://ria.ru/20250323/apachev-2006831190.html

Блогер Апачев извинился за граффити в Курской области

Блогер Апачев извинился за граффити в Курской области - РИА Новости, 23.03.2025

Блогер Апачев извинился за граффити в Курской области

Интернет-блогер Аким Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити на стенах города, обращение он опубликовал в своем... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T22:48:00+03:00

2025-03-23T22:48:00+03:00

2025-03-23T22:48:00+03:00

курская область

суджа

аким апачев

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877089805_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a00466551e0099430e0dc4c7588fbd1c.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Интернет-блогер Аким Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити на стенах города, обращение он опубликовал в своем Telegram-канале. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области интернет-блогер Аким Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева присутствует как минимум состав административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества". "Дорогие жители Курской области и Суджи, никого не хотел обидеть своими граффити. Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте, ездят через город и видят огромное количество украинских граффити. Поэтому моя задача была обозначить наше присутствие в первую очередь", - сказал Апачев в своем обращении.

https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863945002.html

курская область

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, суджа, аким апачев, александр хинштейн