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Источник: США отменили награду за информацию о главе МВД Афганистана
Источник: США отменили награду за информацию о главе МВД Афганистана - РИА Новости, 23.03.2025
Источник: США отменили награду за информацию о главе МВД Афганистана
США отменили вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении Сираджуддина Хаккани, занимающего пост министра внутренних дел в... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T05:44:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США отменили вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении Сираджуддина Хаккани, занимающего пост министра внутренних дел в правительстве Афганистана, сообщил в воскресенье информационный портал Ariana News со ссылкой на источники в окружении самого Хаккани. По данным издания, из американского "черного списка" террористов помимо Сираджуддина Хаккани также удалены имена его родственников, членов организации "Сеть Хаккани" Абдула Азиза Хаккани и Яхьи Хаккани. Члены сети разыскивались США за координацию и участие в трансграничных атаках на американских военных и силы коалиции НАТО в Афганистане. Имена многих из них также находятся в санкционном списке ООН. "Сеть Хаккани" - афганская исламистская группировка, созданная Джелалуддином Хаккани во время войны с советскими войсками в 80-х годах XX века. Она также являлась боевым крылом движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в войне с контингентом США и НАТО в 2001-2021 годах. Сеть признана ООН террористической организацией.* движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20250315/afganistan-2005203237.html
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в мире, сша, афганистан, оон, сеть хаккани, нато
В мире, США, Афганистан, ООН, Сеть Хаккани, НАТО
Источник: США отменили награду за информацию о главе МВД Афганистана
США отменили награду в $10 миллионов за информацию о главе МВД Афганистана