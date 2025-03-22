https://ria.ru/20250322/zelenskiy-2006611543.html

В Польше раскрыли реальные намерения Зеленского

В Польше раскрыли реальные намерения Зеленского - РИА Новости, 22.03.2025

В Польше раскрыли реальные намерения Зеленского

Украине невыгодно любое мирное соглашение, так как оно повлечет за собой территориальные потери, такое мнение высказал в интервью польскому изданию Interia... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T00:52:00+03:00

2025-03-22T00:52:00+03:00

2025-03-22T00:52:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украине невыгодно любое мирное соглашение, так как оно повлечет за собой территориальные потери, такое мнение высказал в интервью польскому изданию Interia военный аналитик Михал Брушевский."Каждое из (мирных) соглашений является невыгодным для Украины", — отметил аналитик.По мнению автора, даже если соглашение о прекращении огня будет подписано быстро, оно, скорее всего, будет предполагать уступки России. Это значит, что в любой ситуации Киеву придется согласиться на территориальные потери."Единственная разница будет заключаться в том, будут ли уступки носить политический или военный характер", — добавил Брушевский.Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что выступает против завершения военного конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это "Берлином". Зеленский подчеркнул, что свою позицию донес до президента США Дональда Трампа.В Минобороны России ранее сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае. Со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006593455.html

https://ria.ru/20250321/gosduma-2006365554.html

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в мире, россия, сша, польша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков