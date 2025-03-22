На Западе обсуждают отправку миротворцев из Азии на Украину, пишут СМИ
На Западе обсуждают отправку миротворцев из Азии и Южной Америки на Украину
© AP Photo / LibkosУкраинский военный
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
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РИМ, 22 мар – РИА Новости. На Западе обсуждается идея отправить на Украину два миротворческих контингента, первый из которых будет составлен из представителей азиатских и южноамериканских стран и будет размещен на российско-украинской границе, сообщила итальянская газета Repubblica в статье корреспондента из Брюсселя.
Как сообщило итальянское издание, миротворческий контингент под эгидой ООН якобы задействует солдат из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии.
Repubblica в этой связи отмечает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял участие в работе саммита лидеров Евросоюза в четверг. Подобный сценарий якобы строится на позиции России о том, что та "никогда не допустит размещения войск НАТО, Евросоюза или Европы в более широком смысле на своей территории и границах".
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США в таком случае "будут готовы предоставить поддержку, все логистические и технологические компоненты, необходимые для этих операций", пишет Repubblica, отмечая, что американская администрация "не намерена вносить вклад в какие-либо миротворческие или разъединительные силы на Украине".
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Ранее представитель британского премьера Кира Стармера заявил, что более 30 стран, как ожидается, войдут в так называемую "коалицию желающих" - группу государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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