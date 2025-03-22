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На Западе обсуждают отправку миротворцев из Азии на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/zapad-2006657124.html
На Западе обсуждают отправку миротворцев из Азии на Украину, пишут СМИ
На Западе обсуждают отправку миротворцев из Азии на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2025
На Западе обсуждают отправку миротворцев из Азии на Украину, пишут СМИ
На Западе обсуждается идея отправить на Украину два миротворческих контингента, первый из которых будет составлен из представителей азиатских и южноамериканских РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:53:00+03:00
2025-03-22T13:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
антониу гутерриш
сергей лавров
кир стармер
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РИМ, 22 мар – РИА Новости. На Западе обсуждается идея отправить на Украину два миротворческих контингента, первый из которых будет составлен из представителей азиатских и южноамериканских стран и будет размещен на российско-украинской границе, сообщила итальянская газета Repubblica в статье корреспондента из Брюсселя. Согласно этой информации, второй контингент из числа стран, входящих в "коалицию желающих", будет размещен на западной границе Украины с Польшей, Болгарией, Словакией и, возможно, Венгрией. "Хотя мирные переговоры между Россией и Украиной фактически еще не начались, выдвигается "гарантийный план" на случай, если перемирие между Москвой и Киевом действительно будет подписано. План, который разворачивается по оси Нью-Йорк-Брюссель-Киев-Москва", - утверждается в статье. Как сообщило итальянское издание, миротворческий контингент под эгидой ООН якобы задействует солдат из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии. Repubblica в этой связи отмечает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял участие в работе саммита лидеров Евросоюза в четверг. Подобный сценарий якобы строится на позиции России о том, что та "никогда не допустит размещения войск НАТО, Евросоюза или Европы в более широком смысле на своей территории и границах". США в таком случае "будут готовы предоставить поддержку, все логистические и технологические компоненты, необходимые для этих операций", пишет Repubblica, отмечая, что американская администрация "не намерена вносить вклад в какие-либо миротворческие или разъединительные силы на Украине". Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Ранее представитель британского премьера Кира Стармера заявил, что более 30 стран, как ожидается, войдут в так называемую "коалицию желающих" - группу государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250322/kitaj-2006643218.html
https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006570787.html
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в мире, украина, россия, киев, антониу гутерриш, сергей лавров, кир стармер, оон, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), запад, азия, южная америка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Антониу Гутерриш, Сергей Лавров, Кир Стармер, ООН, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Запад, Азия, Южная Америка
На Западе обсуждают отправку миротворцев из Азии на Украину, пишут СМИ

На Западе обсуждают отправку миротворцев из Азии и Южной Америки на Украину

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
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РИМ, 22 мар – РИА Новости. На Западе обсуждается идея отправить на Украину два миротворческих контингента, первый из которых будет составлен из представителей азиатских и южноамериканских стран и будет размещен на российско-украинской границе, сообщила итальянская газета Repubblica в статье корреспондента из Брюсселя.
Согласно этой информации, второй контингент из числа стран, входящих в "коалицию желающих", будет размещен на западной границе Украины с Польшей, Болгарией, Словакией и, возможно, Венгрией.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
СМИ: Китай обсуждает участие в миротворческих силах на Украине
Вчера, 11:33
"Хотя мирные переговоры между Россией и Украиной фактически еще не начались, выдвигается "гарантийный план" на случай, если перемирие между Москвой и Киевом действительно будет подписано. План, который разворачивается по оси Нью-Йорк-Брюссель-Киев-Москва", - утверждается в статье.
Как сообщило итальянское издание, миротворческий контингент под эгидой ООН якобы задействует солдат из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии.
Repubblica в этой связи отмечает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял участие в работе саммита лидеров Евросоюза в четверг. Подобный сценарий якобы строится на позиции России о том, что та "никогда не допустит размещения войск НАТО, Евросоюза или Европы в более широком смысле на своей территории и границах".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Зеленский выступил с заявлением о "миротворцах" на Украине
21 марта, 19:03
США в таком случае "будут готовы предоставить поддержку, все логистические и технологические компоненты, необходимые для этих операций", пишет Repubblica, отмечая, что американская администрация "не намерена вносить вклад в какие-либо миротворческие или разъединительные силы на Украине".
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Ранее представитель британского премьера Кира Стармера заявил, что более 30 стран, как ожидается, войдут в так называемую "коалицию желающих" - группу государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Стармер оценил сроки размещения миротворцев на Украине
20 марта, 18:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевАнтониу ГутерришСергей ЛавровКир СтармерООННАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЗападАзияЮжная Америка
 
 
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